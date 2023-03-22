"Сумасшедшая мать": погрязшая в долгах вдова Грачевского отдает ребенка как лишний рот

Со дня ухода Бориса Грачевского прошло чуть больше двух лет. Вдова режиссера и актера, третья жена Екатерина Белоцерковская только-только приходит в себя. Все это время она почти не общалась с прессой, а теперь готова делиться подробностями своей жизни.
Важную часть ее жизни занимает борьба за наследство покойного супруга. Вместе с Екатериной и ее сыном на него претендуют трое старших детей Бориса Грачевского. Перед погрязшей в долгах за адвокатов и суды вдовой режиссера мелькает еще долгая дорога за справедливость.
Однако, по словам Белоцерковской, основная ее работа сейчас — воспитание сына. Так, она рассказала журналистам, что отдает ребенка в еврейскую школу. Такова была воля Бориса Грачевского — всегда помнить свои корни. А чтобы лишний рот не стал обузой для учреждения, Екатерина встала в очередь.
Помимо прочего, юный Филипп Грачевский занимается английским и ходит на занятия для малышей. Правда, пока только онлайн. Вдова Бориса Грачевского опасается ковида, который унес жизнь любимого мужа. Она признается, что любит изучать новые вопросы детской психологии и воспитания.
"Я читаю книги, постоянно покупаю множество курсов — я немножко сумасшедшая мать в этом плане", — говорит Белоцерковская.