"Надо идти дальше": Фомин о новом спутнике жизни овдовевшей Гурцкая

Статс-секретарь – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Александрович Кучеренко – скоропостижно скончался 20 мая. О том, как жить теперь его вдове певице Диане Гурцкая, размышляет ее коллега по сцене Митя Фомин.



Протоиерей Андрей Ефанов говорит, что в православной традиции глубокий траур по мужу надлежит носить год. Это особый знак уважения к муж, который ушел в мир иной.

В это время вдовам важно отказаться от повторного замужества и исключить из повседневной жизни любую одежду и атрибутику, способную привлечь внимание противоположного пола. Оптимально носить строгие длинные платья, костюмы черного или темного цвета. не использовать косметику и духи.

Но ведь Гурцкая еще так молода... "Конечно, Диане сложно будет найти нового спутника жизни, – полагает Митя Фомин. – Но жизнь не стоит на месте. И надо найти в себе силы идти дальше. Хотя бы ради сына".

"Очень жаль, что так случилось, это страшная трагедия, – цитирует Фомина женский журнал kleo.ru. – Я обязательно ей позвоню и лично скажу слова сочувствия. Сейчас, думаю, Диане не до меня. Я очень сочувствую ей, сыну, всей семье. Ведь так рано уходить из жизни – очень неправильно, несправедливо. Поэтому скорблю вместе с ними и желаю мудрости, терпения, сил".