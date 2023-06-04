Известный политик Роман Худяков поделился своими мыслями о желании дочери Владимира Машкова отправить отца в гаагский трибунал.

Мария Машкова, дочь известного российского актёра Владимира Машкова подверглась жесточайшей критике со стороны российского политического деятеля. Роман Худяков обвиняет ее в том, что она несмотря на прямые факты отказывается видеть и понимать, что происходит на Украине и в мире в целом. Мария считает, что её отец погряз во зле и готова судить его в Гааге.

"Жертва американской пропаганды и просто тупица", – написал в своем телеграм-канале политик Роман Худяков о Марии Машковой. По его мнению, дочь Владимира Машкова не обладает достаточными знаниями и не желает образовываться. Она совершенно не интересуется американской прессой, как будто не знает английского языка.



Кроме того, Мария Машкова в свое время вышла замуж за настоящего американского патриота. Суженый Маши в Россию переезжать и жить на гонорары Машковой не захотел. В семье родилось двое детей, с которыми приходилось жить у знакомых в США, а потом семейство перебралось на съемную жилплощадь. Марии приходилось ютиться за ширмой в общей гостиной и передвигаться на старой развалюхе, которую приходилось постоянно чинить.

По мнению Худякова, Мария совершенно некомпетентна в политических вопросах, не видит явных вещей, поэтому и готова воевать с отцом и судить его в Гааге. "Сердце подарила мужу, но мозги можно было и себе оставить", – добавил Худяков.