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Среда 19 апреля

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"Плачу, кричу": Потерявшая работу на чужбине опальная дочь Машкова грезит о возвращении в Россию

"Плачу, кричу": Потерявшая работу на чужбине опальная дочь Машкова грезит о возвращении в Россию
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Дочь Владимира Машкова жалуется на непростую жизнь в США.

Звезда сериала "Не родись красивой" уже давно не живет в России. Казалось бы, ну и Бог с ней. Однако в последнее время актриса стала очень негативно отзываться о родине, подарившей ей известность. Сидя в США, Мария стала поливать грязью свою страну и в глазах многих теперь выглядет опальной. Дошло даже до того, что она на этом фоне разругалась со своим знаменитым отцом Владимиром Машковым.

Конечно, каких-то больших высот в профессии актриса не достигла. Соотечественники знают ее лишь по нескольким ролям в фильмах и сериалах. Поэтому довольно странно выглядит то, что, перебравшись в Америку, она нацелилась на Голливуд. Но с зарубежными режиссерами отношения в итоге не сложились: пока ее муж Александр Слободяник получает роли, Мария сидит без работы.

"У меня есть папка, в которой часов десять проб для ролей, которые я не получила. Я делаю там всё, что могу. Плачу, кричу", — признавалась наследница Владимира Машкова.

В общем, надежду на участие в больших проектах актриса потеряла. Конечно, можно было бы уехать обратно на родину и попытаться найти работу там. Но звездная наследница грезит о возвращении в Россию в следующем ключе: она воображает, что туда больше ни ногой. Так что, ничего не остается, как сменить профессию.

Об этом звезда "Не родись красивой" уже задумалась и даже выбрала возможную сферу деятельности. Из актрисы она планирует переквалифицироваться в медсестры. По словам дочери Владимира Машкова, в США они неплохо зарабатывают.

19 апреля 2023, 09:20
Мария Машкова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экспресс газета✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ходченкова, Хабенский и не только: российские артисты ворвались в индустрию Голливуда

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via/globallookpress.com/www.globallookpress.com

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