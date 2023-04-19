"Плачу, кричу": Потерявшая работу на чужбине опальная дочь Машкова грезит о возвращении в Россию

Дочь Владимира Машкова жалуется на непростую жизнь в США.

Звезда сериала "Не родись красивой" уже давно не живет в России. Казалось бы, ну и Бог с ней. Однако в последнее время актриса стала очень негативно отзываться о родине, подарившей ей известность. Сидя в США, Мария стала поливать грязью свою страну и в глазах многих теперь выглядет опальной. Дошло даже до того, что она на этом фоне разругалась со своим знаменитым отцом Владимиром Машковым.

Конечно, каких-то больших высот в профессии актриса не достигла. Соотечественники знают ее лишь по нескольким ролям в фильмах и сериалах. Поэтому довольно странно выглядит то, что, перебравшись в Америку, она нацелилась на Голливуд. Но с зарубежными режиссерами отношения в итоге не сложились: пока ее муж Александр Слободяник получает роли, Мария сидит без работы.

"У меня есть папка, в которой часов десять проб для ролей, которые я не получила. Я делаю там всё, что могу. Плачу, кричу", — признавалась наследница Владимира Машкова.

В общем, надежду на участие в больших проектах актриса потеряла. Конечно, можно было бы уехать обратно на родину и попытаться найти работу там. Но звездная наследница грезит о возвращении в Россию в следующем ключе: она воображает, что туда больше ни ногой. Так что, ничего не остается, как сменить профессию.

Об этом звезда "Не родись красивой" уже задумалась и даже выбрала возможную сферу деятельности. Из актрисы она планирует переквалифицироваться в медсестры. По словам дочери Владимира Машкова, в США они неплохо зарабатывают.