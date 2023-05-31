Кушанашвили защитил Волочкову в скандале из-за выпускного ее дочери

Скандал, разразившийся из-за того, что дочь Анастасии Волочковой не пожелала видеть мать на своем выпускном, прокомментировал журналист Отар Кушанашвили.



Новость о том, что дочь Анастасии Волочковой Ариадна не захотела приглашать свою звездную родительницу на свой школьный выпускной, разделила пользователей Сети на два лагеря. Одни посчитали, что порой разнузданное поведение балерины может бросить тень позора на юную девушку, иные же больше задумались о чувствах матери.

Поучаствовать в этом обсуждении захотел и известный журналист Отар Кушанашвили. Он защитил Анастасию в скандале из-за выпускного ее дочери, а саму Ариадну осудил.

По мнению Отара Кушанашвили, дочь Анастасии Волочковой непременно ждет расплата за подобное безразличие. Мать, которая дала ей жизнь, ни в коем случае не должна сталкиваться с отвержением.

Особенно это актуально сейчас, когда после завершения карьеры в Большом театре, у Анастасии, по словам Отара, "не все идет гладко". Вместо этого же нимфетка не оказывает родительнице ни капли поддержки, а в один из главных своей праздников и вовсе оставляет мать за бортом.



"Вы будете жалеть об этом. За это придет жестокая кара, дитя мое", – пригрозил дочери Анастасии Волочковой журналист.

Напомним, что балерина была так ошарашена решением дочери, что даже предположила, что является для нее соперницей, лишнего сравнения с которой девушка и хочет избежать. Ведь, по словам Анастасии Волочковой, в возрасте своей дочери она уже являлась прима-балериной, а не просто выпускницей.



