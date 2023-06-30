"Спасибо за человечность": дочь Боярского озаботилась проблемой аутизма

Наследница Михаила Боярского много времени уделяет социальным проектам.



Дочь Михаила Боярского Елизавета, судя по всему, так обеспокоена текущей политической ситуацией, разворачивающийся в мире, что практически перестала выкладывать в личный блог события личной жизни. Вместо этого она, должно быть задумавшись о том, что даже капля доброты может изменить окружающий мир, ударилась в благотворительность.

На страничке в социальных сетях Елизавета Боярская упоминает в контексте проводимых ими акций то один благотворительный фонд, то другой. В самой свежей публикации она озаботилась проблемой аутизма: рассказала о сотрудничестве организации "Антон тут рядом" и сети лабораторных служб. Из суммы, уплаченной каждым клиентом за выполнение его анализов, небольшая часть будет пожертвована на покупку витаминов для подопечных фонда.





Под фотографией, на которой дочь Михаила Боярского предстала с одним из сотрудников организации, она подчеркнула то, насколько важна работа фонда. Он помогает людям, страдающим от аутизма, а также поддерживает их семьи. Кроме того, очень много сил уделяется тому, чтобы социализировать подопечных, а также дестигматизировать эту тему в обществе.

"Елизавета, спасибо за человечность", "Лиза, Вы – ангел", "Человек с большой буквы", "Благородное дело", – похвалили подписчики дочь Михаила Боярского за освещение важной темы.