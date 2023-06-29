Ольга Орлова ответила на упрек в свой адрес по поводу возраста

Певица Ольга Орлова умеет всегда с достоинством выходить из любой неприятной ситуации.

Российская певица Ольга Орлова в 45 лет родила второго ребенка от нового мужа Валерия Маслова, который старше артистки на десять лет. За него певица вышла несколько лет назад. Личное счастье никак не дает покоя ее ненавистникам, которые так и норовят лишний раз уколоть ее побольнее. Сначала Орлову подозревали в том, что ребенка она вынашивала не сама, а живот у нее был якобы накладной.

На днях подписчица задала Ольге Орловой бестактный вопрос по поводу ее возраста и семейной жизни. Женщина спрашивала, не брезгует ли ее муж возрастным телом певицы и не хочется ли ему попробовать женщину помоложе. Ольга Орлова не стала игнорировать такое хамство и ответила ненавистнице на глазах у всех остальных поклонников.

Ольга Орлова напомнила девушке, что это не ее муж, поэтому ее не должно заботить то, мучается ли он или брезгует чем-то.

Напомним, Ольга Орлова не раскрывает подробностей личной жизни, но и не скрывает ничего. Она активно рассказывает в блоге о дочери и карьере, однако мужа почти никогда не показывает публике.

Ольга Орлова не раз признавалась, что Валерий не любит публичности, и она уважает его личное пространство.