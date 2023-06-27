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Вторник 27 июня

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Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана

Поклонники заподозрили Буланову в беременности на открытии ресторана
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Татьяна Буланова не пила спиртное и не притронулась ни к одному сложному блюду.

Недавно российская певица Татьяна Буланова вышла замуж во второй раз. Ее мужем стал теннисист и бизнесмен Валерий Руднев на 19 лет моложе певицы. Свадьбу пара сыграла на английской набережной в Санкт-Петербурге. Сразу после торжества в Сети всплыла информация о том, что к бракосочетанию муж подарил Татьяне Булановой собственный ресторан в городе на Неве.

Стоимость бизнеса Булановой составила около 50 миллионов рублей. На днях артистка открыла заведение, однако сама на торжестве ничего не ела и не пила спиртное. Таким поведением Буланова вызвала слухи о беременности. Ведь ранее она не отрицала, что в ее новоиспеченной семье еще могут появиться дети.

На церемонии открытия было много деликатесов, в том числе из морепродуктов. Так как Буланова отказалась на презентации ресторана от еды, поклонники решили, что у артистки токсикоз. Однако сама Татьяна Буланова заявила, что просто отравилась. В итоге она решила сесть на жесткую диету.

Пока слухи о беременности Татьяны Булановой остаются на уровне слухов. Никакой официальной информации на этот счет нет. Но известно, чт муж давно мечтает о ребенке от Татьяны Булановой. "Будем работать в этом направлении", – говорил он ранее в интервью.

Напомним, у Татьяны Булановой есть двое детей от предыдущих браков.

27 июня 2023, 18:40
Татьяна Буланова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
7Дней.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не плачь: Татьяне Булановой – 50

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