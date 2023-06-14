Уставшая Буланова после свадьбы сообщила радостную новость

Татьяна Буланова потрясла поклонников своим видом и новостью.

Российская певица Татьяна Буланова недавно вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Это уже третий брак для звезды, и на этот раз она по-настоящему счастлива. Однако не все ей верят и выискивают подводные камни в отношениях с Рудневым.

После свадьбы Татьяна Буланова вышла на связь с поклонниками и сообщила радостную новость. Она призналась, что скоро откроет собственный ресторан в Санкт-Петербурге, и это подарок от ее новоиспеченного мужа, который он преподнес ей накануне свадьбы.

Многие заметили, что Татьяна Буланова после свадьбы выглядит уставшей и изможденной. Некоторые предположили, что муж, который моложе ее на 19 лет, выпил из нее все соки. Другие же отметили, что Руднев сделал жене очень дорогой и щедрый подарок в виде ресторана стоимостью в 50 миллионов рублей.

"Дорогие друзья, жду всех 16 июня на открытии моего нового ресторана! Будут выступления и угощения. Осталось совсем немного свободных столов", – сообщила Татьяна Буланова в своем аккаунте.

Ранее Буланова сообщила, что им с мужем пришлось отменить медовый месяц, так как у них оказалось слишком много работы. Из-за плотного графика путешествие не состоялось.