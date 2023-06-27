Долгожданное воссоединение? Ирина Шейк и Бредли Купер слились в объятиях

Топ-модель Ирина Шейк дала надежду поклонникам на долгожданное примирение с отцом своей дочери Бредли Купером.



Кажется, Анна Седокова своим примирением с мужем зародила в общественности надежду на воссоединение еще одной звездной пары. Речь идет о российской модели Ирине Шейк и ее партнере – голливудском актере Бредли Купере.

Познакомились они в 2015 году, в 2017 стали родителями дочки Леи, а расстались, по слухам, осенью 2018 года. Причиной, как утверждают, стали отношения Купера с певицей Леди Гагой, которые вышли за рамки рабочих.

Тем не менее, никаких громких разборок между Ириной Шейк и Брэдли Купером не было, они, пусть и разошлись, продолжают совместно воспитывать дочь и уделять ей много внимания. При этом каждый их совместный отпуск или выход в свет заставляет многих гадать: неужели долгожданное воссоединение?

Произошло так и в этот раз: в Сеть попали снимки, на которых Ирина Шейк и Бредли Купер слились в объятиях. Разумеется, кто-то скажет, что это – лишь жест нежности и уважения, которым обменялись молодые родители. Однако, в сердцах романтиков загорится надежда на то, что это еще один маленький шаг к сближению модели и актера.

К слову, эти надежды совершенно не беспочвенны. Уже осенью прошлого года начались слухи о том, что Бредли Купер и Ирина Шейк планируют сойтись вновь, чтобы вновь стать родителями.



