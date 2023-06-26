Мать отругала 45-летнюю Ольгу Орлову за ошибку: Все не так

Певица и телеведущая Ольга Орлова показала фото с матерью.

Дачный сезон начался, поэтому многие россияне сейчас проводят много времени в огородах и саду, чтобы в конце лета и начале осени получить богатый урожай. Телеведущая Ольга Орлова тоже выращивает овощи. Недавно она показала свою теплицу подписчикам в популярной соцсети. Но похвастаться растущими растениями бывшая солистка группы "Блестящие" не смогла из-за замечаний собственной матери.

Родительница Орловой заметила, что та неправильно ухаживает, например, за помидорами. 75-летней женщине пришлось показывать своей недавно родившей дочери, как правильно следить за ростом овощей и чего допускать нельзя. "Она (мать – Прим. ред.) заявила мне, что мы все сделали не так", – пожаловалась Ольга. По словам телезвезды, ее мать ругается. "Говорит, что из меня очень хреновый агроном", – добавила ведущая "Дома-2".

Также 45-летняя Ольга Орлова опубликовала снимок, на котором запечатлена вместе с дочерью Анечкой, появившейся на свет в феврале этого года, и матерью. Также в кадр попала собака. Интернет-пользователи отметили, что родительница певицы выглядеть значительно моложе своих лет и очень свежо.