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Мать отругала 45-летнюю Ольгу Орлову за ошибку: Все не так

Мать отругала 45-летнюю Ольгу Орлову за ошибку: Все не так
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Певица и телеведущая Ольга Орлова показала фото с матерью.

Дачный сезон начался, поэтому многие россияне сейчас проводят много времени в огородах и саду, чтобы в конце лета и начале осени получить богатый урожай. Телеведущая Ольга Орлова тоже выращивает овощи. Недавно она показала свою теплицу подписчикам в популярной соцсети. Но похвастаться растущими растениями бывшая солистка группы "Блестящие" не смогла из-за замечаний собственной матери.

Родительница Орловой заметила, что та неправильно ухаживает, например, за помидорами. 75-летней женщине пришлось показывать своей недавно родившей дочери, как правильно следить за ростом овощей и чего допускать нельзя. "Она (мать – Прим. ред.) заявила мне, что мы все сделали не так", – пожаловалась Ольга. По словам телезвезды, ее мать ругается. "Говорит, что из меня очень хреновый агроном", – добавила ведущая "Дома-2".

Фото: телеграм-канал Ольги Орловой

Также 45-летняя Ольга Орлова опубликовала снимок, на котором запечатлена вместе с дочерью Анечкой, появившейся на свет в феврале этого года, и матерью. Также в кадр попала собака. Интернет-пользователи отметили, что родительница певицы выглядеть значительно моложе своих лет и очень свежо.


26 июня 2023, 12:20
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Хабенский, Шевчук, Орлова и другие звезды-супергерои

Константин Хабенский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юрий Шевчук. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Василий Меркурьев — в центре. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Гоша Куценко. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Муромов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

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