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Пятница 23 июня

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"Эх, не щадит время!": фото Михалкова без ретуши утекло в Сеть

"Эх, не щадит время!": фото Михалкова без ретуши утекло в Сеть
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Режиссер Никита Михалков покинул Москву. Его сняли на улице в помятой одежде.

Народный артист РСФСР уже не выглядит свежим и подтянутым, как в молодые годы. Все-таки возраст — 77 лет. Минувшей зимой Никита Михалков успел полежать в реанимации, что наверняка сыграло свою роль.

Режиссер нередко привлекает внимание общественности в силу профессиональной деятельности и громких высказываний, поэтому скрыться от любопытных поклонников ему не удалось даже за пределами столицы.

Никита Михалков приехал в Нижний Новгород, чтобы представить спектакль "12" по одноименному фильму. В итоге звезду подловили на улице и запечатлели на камеру вместе с городовым.

Фото режиссера без ретуши утекло в Сеть 23 июня и быстро разошлось по сообществам "Вконтакте". Пользователи обсудили внешний вид знаменитости. Никита Михалков позировал в темной кепке, очках и свисающим платком на мятой рубашке. Артист держал руки в карманах распахнутой ветровки.

"Эх, не щадит время никого! Самые красивые люди в старости превращаются в обычных дедушек и бабушек, а кажется, будто им это не грозит", "Старенький какой", "Фу, противный дед. Раньше уважала за творчество, но теперь даже смотреть не хочу", — разразились критикой комментаторы в группе "Типичный Нижний Новгород".

Некоторые вспомнили, что Никита Михалков владеет роскошной усадьбой в Нижегородской области, как и следует барину. Но решится ли артист проведать свои многочисленные гектары, пока не понятно, ведь за ним глаз да глаз.

23 июня 2023, 18:21
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вконтакте✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михалков против всех: кого из звезд невзлюбил режиссер

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com

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