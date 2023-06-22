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Четверг 22 июня

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Серьезная должность: вскрылась информация о загадочном зяте Стриженовой

Серьезная должность: вскрылась информация о загадочном зяте Стриженовой
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Стало известно, чем занимается новоиспеченный супруг Саши Стриженовой.

Екатерина и Александр Стриженовы – родители двух дочерей. Старшая наследница супругов, Анастасия, вышла замуж еще 10 лет назад. А в 2018 году девушка осчастливила маму и папу долгожданным внуком. Поклонники от всей души радовались за звездную семью и с нетерпением ждали, когда свою личную жизнь устроит и младшая дочь пары.

Накануне стало известно, что знаменитые супруги все же выдали наследницу замуж. 22-летняя Александра связала себя узами брака с возлюбленным Антоном Чурековым. Голубки познакомились еще в школьные годы и с тех пор не расставались. Пара отметила свадьбу в узком кругу самых близких, а всеми деталями счастливая невеста делилась с поклонниками в личном блоге.

Несмотря на то, что о помолвке влюбленных стало известно еще в начале этого года, об избраннике Александры было почти ничего не известно. Однако после свадьбы о новоиспеченном загадочном зяте Стриженовой вскрылась кое-какая информация.

Оказалось, что молодой человек занимает серьезную должность и работает в масштабном федеральном проекте. Как сообщается в источнике, супруг Александры является заместителем генерального директора по научно-технологической деятельности и инновационной инфраструктуре ИНТЦ Воробьевы Горы.

Стоит отметить, что в этом году пара отметит восемь лет с начала отношений. Судя по всему, дочь Екатерины Стриженовой по-настоящему счастлива рядом с избранником. Александра делилась, что после свадьбы взяла фамилию мужа.

22 июня 2023, 11:20
Екатерина Стриженова и Александр Стриженов. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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