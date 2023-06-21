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Среда 21 июня

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81-летняя Алентова неузнаваема на свежем фото: Можете поверить?

81-летняя Алентова неузнаваема на свежем фото: Можете поверить?
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Юлия Меньшова показала новый снимок Веры Алентовой.

Несколько месяцев назад Вере Алентовой исполнился 81 год, во что трудно поверить. Народная артистка России выглядит моложе своих лет. Правда, во многом благодаря пластическим операциям. Она несколько раз ложилась под нож хирурга, в чем некоторые ее упрекают. Дескать, негоже вмешиваться в естественный процесс старения.

На недавнем снимке, который опубликовала Юлия Меньшова, Вера Алентова неузнаваема. Дочь артистки сама с трудом осознает ее возраст. "Можете поверить, что этой женщине 81 год? А между тем – это факт", – написала наследница актрисы под новой фотографией.

Снимок, вероятно, был сделан в день свадьбы внука Веры Алентовой, сына Юлии Меньшовой. В кадре вдова Владимира Меньшова позирует в платье в горошек, шляпке и в туфлях на небольшом каблуке. Алентова остается не только моложавой, но и очень стильной особой.

Фото: соцсети

Свадьба внука Веры Алентовой состоялась накануне. 25-летний Андрей Гордин женился на актрисе Марии Кукушкиной, которая старше его на два года. Свадебная церемония была скромной, присутствовали лишь самые близкие. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

21 июня 2023, 15:43
Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал "ЮЛИЯ МЕНЬШОВА"✓ Надежный источник

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