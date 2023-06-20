Цымбалюк-Романовская вспомнила о Джигарханяне: Вечная нежность

Виталина Цымбалюк-Романовская спела трогательную песню, полную нежных чувств.



Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не только виртуозно играет на клавишах, но и прекрасно поет. В этом ее подписчики могли убедиться посмотрев последнее видео, которое она разместила в своем личном блоге.

На ролике она вместе с партнером исполнила песню "Эхо любви", которая была создана на основе стихов поэта Роберта Рождественского. Снял их дуэт один из зрителей, старания которого и скопировала Виталина на свою страничку.

"Как любил цитировать Армен: "Ну, во-первых, это красиво", – вспомнила Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в подписи под видео.

К слову, поводом для выступления стал мини-концерт, который был дан в честь Дня медицинского работника. Насладились творчеством музыкантов сотрудники одного из подмосковных хосписов, который расположен в Зеленограде, а устроил для них этот праздник столичный благотворительный фонд.

"Мы — вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю с тобой не расстанемся мы", – тянули Виталина Цымбалюк-Романовская и Дмитрий Нестеров, сблизившись в робком полуобъятии.



