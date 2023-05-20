Жизнь до Джигарханяна: как выглядела Цымбалюк-Романовская 27 лет назад

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась видеороликом.





Большая часть общественности помнит Виталину Цымбалюк-Романовскую исключительно как бывшую жену Армена Джигарханяна. Многие, однако, забывают о том, что блондинка еще и талантливая пианистка с огромным стажем.



Именно по этой причине она и опубликовала на своем YouTube канале архивные записи своего выступления. Показала общественности как 27 лет назад выглядела та Цымбалюк-Романовская, которую еще никто не знал.

Для публикации экс-супруга Джигарханяна выбрала отрывок видеозаписи, снятой на ее экзамене в музыкальной школе при Киевской консерватории. Обучалась там Виталина Цымбалюк-Романовская 10 лет, а сам экзамен датируется 1996 годом.



Исполнила она прелюдию и фугу ми-бемоль минор (es-moll), из I тома Хорошо Темперированного Клавира. Он был написал Иоганном Себастьяном Бахом в 1722 году.

Несмотря на низкое качество записи, мелодия, исполненная Виталиной Цымбалюк-Романовской, пробирает до глубины души, что и отметили слушатели. Впрочем, были те, кто, кроме похвалы, оставил бывшей жене Армена Джигарханяна еще и пожелания.



"Умничка! Браво! Счастья тебе, девочка, обычного простого женского счастья!" – обратилась к Виталине Цымбалюк-Романовской одна из слушательниц.



