Подписчики раскритиковали жену Прилучного из-за бутылочки для кормления

Зепюр Брутян показала, как кормит малыша, и нарвалась на критику.

За последний год в жизни Павла Прилучного произошло несколько важных событий. В августе 2022-го, спустя два с лишним года после развода с первой женой Агатой Муцениеце, актер женился во второй раз. А в апреле этого года у Павла Прилучного и его 27-летней супруги Зепюр Брутян родился сын.

Вчера, в Международный день защиты детей, жена звезды "Мажора" порадовала поклонников новыми кадрами с маленьким Микаэлем в соцсетях. Брутян показала, как кормит сына во время прогулки, используя бутылочку. Ролик супруга Прилучного сопроводила трогательной подписью.

"В этом году 1 июня стал для меня особенно важным. Берегите своих деток и дарите как можно больше любви! Они самое дорогое и важное, что есть в нашей жизни!", – поделилась своими чувствами с подписчиками Брутян.

В комментариях пользователи осыпали молодую маму комплиментами и добрыми словами, но нашлись и те, кто поспешил ее раскритиковать. Некоторые возмутились, что Зепюр использует бутылочку для кормления, хотя еще совсем недавно рассказывала о грудном вскармливании ребенка. Впрочем, верные поклонники не дали Брутян в обиду.

"А никто не думал, что молоко может быть сцежено и оно грудное?", "Найдутся знатоки, которые больше и лучше знают, чем сама мама", – заступились за Зепюр пользователи.