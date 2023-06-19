Иноагенту Галкину исполнилось 47 лет Тесты Бузова ужаснула народ новым образом Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Понедельник 19 июня

17:20Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура" 17:00"Она сумасшедшая, что ли?": брат прокомментировал слух об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию 16:40Стакан молока – новый тренд в борьбе за здоровый сон 16:20Дай ума: у могилы основателя "Что? Где? Когда?" Ворошилова молят о помощи 16:00Спасет миллионы: укушенная вдова Этуша сообщила о действенном бесплатном средстве против заразы 15:40Россиянам дали совет по сохранению здоровья в жаркую погоду 15:20Россиянин продает банный комплекс в качестве постоянного жилья 15:00Врач-инфекционист назвала 3 главных "летних" болезни 14:40Исследование длиной в 37 лет: "совы" живут меньше "жаворонков" 14:20"Была пара моментов": помощница Краско раскрыла тайну отношений с актером 13:40Ольгу Бузову раскритиковали за исполнение хита Ильи Лагутенко 13:20Секретная свадьба Анны Чиповской: кто стал избранником актрисы 13:00"Дни рождения перестают быть в радость": как живет 82-летняя Елена Камбурова 12:40BYD Tang: Что автопром китайский нам готовит 12:20"Семейное видео": Поклонников удивили кадры Билана с повзрослевшим сыном 12:00"Не до вечеринок": Киркоров затеял ремонт в своей роскошной квартире 12:00"Ноги подкашиваются": как 73-летней Бабкиной удается держать себя в форме 11:40"Заново учились ходить": Стриженова рассекретила сложную операцию мужа на позвоночнике 11:30На юго-востоке Москвы загорелась крыша ЦРМЗ 11:20"Объявили в розыск": Собчак озвучила новые данные о Бабушкиной после задержания 11:03Ляйсан Утяшева рассказала как покорила сердце Павла Воли 10:40"Совсем безграмотная!": Волочкову пожурили за незнание русского языка 10:20Заваливает подарками и считает себя второй мамой: что известно о близком к Меган Маркл ребенке 10:00"Хочу умереть во сне": 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна 10:00Как защитить дачу от диких зверей 09:40Спрос на элитные квартиры вырос на 66% 09:20Павел Воля встал на защиту высмеянной в Сети Юлии Высоцкой 09:00В каких случаях можно лишиться недвижимости по завещанию 08:40Единственный шанс на спасение или подготовка к тоталитарному аду: каким шведский профессор увидел будущее Земли 08:25"Не знаю, что произошло": разительные перемены в Карнавал огорошили Долину 08:20Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня 2023 года 08:00Не проходите мимо: 5 достойных отечественных романов в озвучке знаменитостей 06:09Видео спасения 25 собак из горящего здания восхитило народ 04:18"Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором": почему брак артистов развалился 02:16Ночная рыбалка волков попала на видео 00:02"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 22:02"А ведь какая красотка была": сделавшей пластику Мамаевой хорошо досталось 21:22"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 21:11Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии 20:34Рулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой 20:05"Ходили на прогулку": мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу 18:24"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 17:46"Случилось": 34-летняя жена Петросяна месяц скрывала маленькое чудо 15:29 "У меня никого не было до Ляйсан": интимная тайна Павла Воли 14:55"Запах мочи": дочь умершей от рака Самохиной брезгливо вспомнила о визите в хоспис 13:58"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 12:53"Спим под разными одеялами": жизнь 92-летнего Краско скрасила молодая подруга 11:41Певица Азиза отменила венчание с мужем-скандалистом 09:37Какую одежду носить летом – ответ дерматолога 08:20Депп пообещал раздать детям миллион долларов от Эмбер Херд
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Она сумасшедшая, что ли?": брат прокомментировал слух об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию

"Она сумасшедшая, что ли?": брат прокомментировал слух об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию
185

Информация о местонахождении Дианы Гурцкая была неверной, дал понять ее брат.

Муж Дианы Гурцкая Петр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года, возвращаясь с Кубы, куда летал в командировку. Замминистра науки и высшего образования похоронили спустя несколько дней на Троекуровском кладбище. В последний путь чиновника провожали родные, близкие, коллеги, друзья.

Вскоре появилась информация об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию. Якобы там – на малой родине – за ней смогут присматривать ближайшие родственники, в числе которых – брат. Роберт Гурцкая прокомментировал слух в беседе с Пятым каналом. Он дал понять, что его сестра никуда не уезжала.

Брат назвал данные о возможном отъезде Гурцкая глупостью. "Она сумасшедшая, что ли? Что она в Абхазии будет делать?" – сказал Роберт в телефонном разговоре с представителем издания.

Смерть мужа стала трагедией для Дианы Гурцкая. Говорят, певица до сих пор не может оправиться после случившегося. Народная артистка якобы не встает с кровати и не желает никого видеть. Поступала информация, что у нее депрессия.

Ранее психолог дал совет Диане Гурцкая после смерти мужа. Мол, артистке стоит больше общаться с близкими, чтобы справиться с горем. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

19 июня 2023, 17:00
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Пропавшая с радаров Гурцкая слегла после смерти мужа

"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая

Дай ума: у могилы основателя "Что? Где? Когда?" Ворошилова молят о помощи

Дай ума: у могилы основателя "Что? Где? Когда?" Ворошилова молят о помощи
Автор, режиссер и ведущий телеигры "Что? Где? Когда?" умер 22 года. Но к его могиле на Ваганьковском кладбище и по сей день не зарастает народная тропа. Оказывается, люди идут туда с букетами не просто так... В последние годы Ворошилов сильно болел: у него были стенокардия и высокое давление.

Спасет миллионы: укушенная вдова Этуша сообщила о действенном бесплатном средстве против заразы

Спасет миллионы: укушенная вдова Этуша сообщила о действенном бесплатном средстве против заразы
"Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи", – писал Александр Пушкин. Елена Этуш его прекрасно понимает. Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша.

"Была пара моментов": помощница Краско раскрыла тайну отношений с актером

"Была пара моментов": помощница Краско раскрыла тайну отношений с актером
Последнее время взоры общественности устремлены на 92-летнего актера Ивана Краско, которого подозревают в романе с его молодой помощницей. Скандал вокруг личной жизни Ивана Краско не утихает.

Ольгу Бузову раскритиковали за исполнение хита Ильи Лагутенко

Ольгу Бузову раскритиковали за исполнение хита Ильи Лагутенко
Ольга Бузова вновь вызвала негодование у россиян из-за своего выступления. Поющая телеведущая нередко подвергается критике.

Секретная свадьба Анны Чиповской: кто стал избранником актрисы

Секретная свадьба Анны Чиповской: кто стал избранником актрисы
Популярная актриса Анна Чиповская вышла замуж. Анна Чиповская, звезда сериалов "Оттепель" и "Шпион", наконец-то поделилась с поклонниками своей личной жизнью.

Выбор читателей

18/06Вск"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 18/06Вск"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 18/06Вск"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 18/06ВскРулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой 19/06Пнд"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 18/06ВскНумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы