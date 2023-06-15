Психолог дал совет Диане Гурцкая после смерти мужа

Диане Гурцкая не стоит замыкаться в себе и уходить в затворничество.

20 мая 2023 года у российской певицы Дианы Гурцкая умер муж Петр Кучеренко. Ввиду трагедии всегда улыбчивая и невероятно сильная и мужественная артистка морально сдала, и это объяснимо. Диана Гурцкая всегда была образцом стойкости для многих людей, но в данном случае ей очень нелегко, учитывая, что муж всегда был ее правой рукой.

Сейчас Диана Гурцкая пребывает в депрессии и ни с кем не общается. Она не дает интервью и не посещает светских мероприятий. Семья увезла певицу в Абхазию, чтобы там она пришла в себя. Рядом с ней брат Роберт и сын Константин. Психолог Андрей Зберовский считает, что справиться с вдовьим горем Диане Гурцкая поможет общение с людьми, сообщает Пятый канал.

"Средний срок восстановления после потери близкого от трех месяцев до года", – рассказал психолог.



Эксперт добавил, что потерю близкого человека наиболее тяжело переносить интровертам. Людям этого типа требуется около 60 дней, чтобы осознать утрату и научиться с ней жить. Ничего необычного, это классический вариант развития событий из-за психологической травмы.

Экстравертам не стоит замыкаться в себе. После потери им рекомендовано не закрываться и побольше контактировать с окружающими, получая поддержку. При таком раскладе депрессия быстро уйдет.

В случае Дианы Гурцкая предпочтительнее выбрать общение, а не изоляцию. Новые эмоции и цели благоприятно скажутся на возвращении певицы к нормальной жизни. Не стоит надолго уходить в себя, иначе хандра может затянуться.