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Четверг 15 июня

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Психолог дал совет Диане Гурцкая после смерти мужа

Психолог дал совет Диане Гурцкая после смерти мужа
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Диане Гурцкая не стоит замыкаться в себе и уходить в затворничество.

20 мая 2023 года у российской певицы Дианы Гурцкая умер муж Петр Кучеренко. Ввиду трагедии всегда улыбчивая и невероятно сильная и мужественная артистка морально сдала, и это объяснимо. Диана Гурцкая всегда была образцом стойкости для многих людей, но в данном случае ей очень нелегко, учитывая, что муж всегда был ее правой рукой.

Сейчас Диана Гурцкая пребывает в депрессии и ни с кем не общается. Она не дает интервью и не посещает светских мероприятий. Семья увезла певицу в Абхазию, чтобы там она пришла в себя. Рядом с ней брат Роберт и сын Константин. Психолог Андрей Зберовский считает, что справиться с вдовьим горем Диане Гурцкая поможет общение с людьми, сообщает Пятый канал.

"Средний срок восстановления после потери близкого от трех месяцев до года", – рассказал психолог.

Эксперт добавил, что потерю близкого человека наиболее тяжело переносить интровертам. Людям этого типа требуется около 60 дней, чтобы осознать утрату и научиться с ней жить. Ничего необычного, это классический вариант развития событий из-за психологической травмы.

Экстравертам не стоит замыкаться в себе. После потери им рекомендовано не закрываться и побольше контактировать с окружающими, получая поддержку. При таком раскладе депрессия быстро уйдет.

В случае Дианы Гурцкая предпочтительнее выбрать общение, а не изоляцию. Новые эмоции и цели благоприятно скажутся на возвращении певицы к нормальной жизни. Не стоит надолго уходить в себя, иначе хандра может затянуться.

15 июня 2023, 19:00
Диана Гурцкая. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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