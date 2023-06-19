Секретная свадьба Анны Чиповской: кто стал избранником актрисы

Популярная актриса Анна Чиповская вышла замуж.

Анна Чиповская, звезда сериалов "Оттепель" и "Шпион", наконец-то поделилась с поклонниками своей личной жизнью. Актриса опубликовала в соцсети несколько фотографий, которые отражали прошедший год ее жизни. Среди них были и снимки с ее новым мужем, актером Дмитрием Ендальцевым.

На одном из фото Анна позировала в белом трикотажном платье с длинными рукавами и туфлях-лодочках, держа в руках букет белых цветов. По всей видимости, это было сделано в загсе во время церемонии регистрации брака. Актриса не уточнила дату свадьбы, но поклонники уже начали поздравлять ее с этим знаменательным событием.

Стоит отметить, что Анна Чиповская всегда скрывала подробности своей личной жизни от прессы. Однако она не раз выкладывала фотографии со своим возлюбленным в социальных сетях, что наводило на мысль о романе между ними. Сейчас же все стало ясно: актриса вышла замуж за Дмитрия Ендальцева.

Пара познакомилась на съемочной площадке фильма "Гороскоп на удачу" в 2015 году, где сыграли влюбленную пару. Вскоре после этого начали появляться слухи о романе между ними, но они всегда опровергали их. Однако в 2016 году они подтвердили свои отношения и начали появляться вместе на различных мероприятиях.

Свадьба Анны Чиповской и Дмитрия Ендальцева стала настоящим сюрпризом для поклонников актрисы, которые давно ждали этого момента. Теперь они могут только поздравить молодоженов и пожелать им счастья в новой жизни.