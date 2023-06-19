"Заново учились ходить": Стриженова рассекретила сложную операцию мужа на позвоночнике

Супруг Екатерины Стриженовой перенес хирургическое вмешательство, которое спасло ему жизнь.

Знаменитая актриса – человек довольно скрытный. Она не привыкла выносить на публику детали своей личной жизни, а в скандальную хронику ее брак никогда не попадает. Однако на днях Екатерина Стриженова все же решилась на откровения.

Телеведущая поздравила поклонников с Днем медицинского работника, который в России отмечали вчера. Именно эти люди сыграли в жизни звезды важную роль. Ведь они, как оказались, буквально спасли ее супруга Александра, когда у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Екатерина Стриженова рассекретила сложную операцию мужа на позвоночнике, которая длилась более восьми часов. "Это, конечно, за гранью человеческих возможностей", – восхитилась звезда. Какой именно недуг был у супруга, она подробно не рассказала. Однако, по ее словам, нейрохирург буквально собрал Александру позвоночник. После хирургического вмешательства последовала длительная реабилитация.

"Мы заново учились ходить", – поделилась актриса.

По мнению теледивы, врачи – это люди, в руках которых находится жизнь каждого из нас. Поэтому она и посчитала нужным поздравить их с профессиональным праздником. Актриса к тому же обратилась к своим поклонникам с пожеланием избегать болезней.

"Низкий поклон всем докторам", – присоединились к поздравлениям поклонники Екатерины Стриженовой.