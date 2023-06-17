Судебный процесс: Кристина Бабушкина и ее адвокаты готовятся к защите

Известная актриса Кристина Бабушкина была задержана полицией, в ее машине был найден пакет с запрещенным веществом.

Кристина Бабушкина, знаменитая актриса сериала "Беспринципные", и ее муж Андрей Гацунаев оказались в центре скандала, когда их задержали сотрудники ДПС. При обыске их автомобиля был обнаружен пакетик со странным белым порошком, который оказался кокаином. Супруги были арестованы и им грозит до 15 лет лишения свободы.

Эксперты считают, что срок наказания будет зависеть от количества найденного запрещенного порошка и других факторов. Однако, это не единственная проблема актрисы с законом. За последние полгода на нее было выписано 10 штрафов за превышение скорости, а из-за долгов служба судебных приставов завела на нее исполнительное производство.

Свекровь Бабушкиной заявила, что ее сын и невестка никогда не страдали зависимостью от запрещенных веществ, редко употребляли алкоголь и не курили. Она уверена, что супруги были подставлены и кокаин им подложили.

Кристина Бабушкина старалась вести закрытый образ жизни и не вступать в публичные конфликты. Она снялась во многих популярных проектах, в том числе в сериалах "Беспринципные" и "13 клиническая", а также фильме "Мой папа — вождь". В 2017 году она вышла замуж за бизнесмена Андрея Гацунаева.

Ситуация с актрисой продолжает развиваться, но уже сейчас можно сказать, что ее карьера может оказаться под угрозой. Спектакль "(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕ", в котором должна была сыграть Кристина, был отменен, а руководство театра принесло публичные извинения зрителям и пообещало вернуть деньги за билеты.