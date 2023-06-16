Адвокат Жорин высказался о будущем задержанной звезды "Беспринципных" Бабушкиной

Киркоров показал пресс Тесты Жизнь Милохина за границей Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Пятница 16 июня

16:20"Трудно дышать": Заболевшая Семенович страдает из-за плохого самочувствия 16:00В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары 15:40Адвокат Жорин высказался о будущем задержанной звезды "Беспринципных" Бабушкиной 15:40Гузеева ответила на вопрос о возвращении программы "Давай поженимся" 15:20"Очередная горе-ложь": Варшавер раскритиковал Садальского за слух об увольнении Мироновой 15:00"Смех на палочке": Бузова ужаснула народ новым образом 14:40Обличающая запись в "Википедии" помешала 59-летней Лолите выйти замуж в шестой раз 14:20Ограничение въезда в СНТ – законно или нет 14:20"Такие красивые!": Поклонники восхитились свежим снимком Янковского и Пожарской 14:00"Вряд ли сама захотела": Омаров отреагировал на решение Бородиной крестить дочь 13:40Черная полоса: Тодоренко пожаловалась на череду неприятных ситуаций 13:20"Все потрачено и проедено": Лель рассказала о с трудом выживающих обнищавших артистах 13:00"Противовоспалительные не помогали": Принимающая лекарства Дайнеко пожаловалась на отеки 12:00"8 лет без тебя": Орлова появилась на могиле Фриске в годовщину ее смерти 11:40Найдены самые дешевые однокомнатные квартиры в Москве 11:20"Потерял": Опальный Панин рассказал о разводе с женой 11:00Ребенок от девушки на 54 года моложе: 83-летний Аль Пачино стал отцом в четвертый раз 11:00Сверкнувшая кольцом Кайли Дженнер спровоцировала разговоры о свадьбе с новым возлюбленным 10:40"Скучать не приходится": Рыжий "Иванушка" рассказал о личной жизни и творчестве 10:20Как сэкономить на квартире в новостройке: объяснил риелтор 09:40Наташа Королева нашла копеечное средство для идеальной формы вместо изматывающих диет 09:20Звезду "Беспринципных" Бабушкину задержали в Москве вместе с мужем 09:00Эксперт по безопасности дал советы по выбору входной двери 09:00Не пластика: Зверев накануне 60-летия раскрыл секрет своей феноменальной молодости 08:40"Лицо отекшее": Малиновская упрекнула Бузову в излишнем увлечении "уколами красоты" 08:40Жара на подходе: 5 дельных советов для водителей авто 08:20Испортить праздник: Не получившая приглашение на юбилей короля Маркл придумала коварный план 08:20Автор "Глухонемой любви" Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына-инвалида Моисеева 08:00"Большой чемодан денег": Маликов сравнил свой гонорар с заработками Киркорова 06:32О каких недугах свидетельствует постоянное желание есть яблоки 04:0417% квартир в новостройках неликвидны 02:34Как не ошибиться с покупкой "вторички" 00:17Какие жесты выдают в человеке неудачника: объяснил психолог 22:23Красавица из "Уральских пельменей" выступила с важным заявлением: Призываю каждого 21:32Диетолог предупредил Джигана и Самойлову об опасности сахарного диабета 21:02Купившая отдельную квартиру Костенко публично ответила на слухи о разводе с Тарасовым 20:29Почему звезда "Подольских курсантов" бросила ВУЗ и уехала из Москвы 19:45"Убейте меня теперь": озадаченная Меньшова обратилась к врачу 19:00Психолог дал совет Диане Гурцкая после смерти мужа 18:40"Живет за чужой счет": покинувший Россию Милохин нашел спонсора за границей 18:29"Росатом" построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт 18:20"Были клонами": племянник раскрыл связь Игоря Кваши с Галиной Волчек 18:00Единственная дочь Задорнова объявила о рождении малыша 17:40Предательство и восемь выкидышей: личная драма звезды сериала "Друзья" 17:20Дождались: "Давай поженимся" возвращается на экраны 17:00На 91-м году жизни умерла актриса "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева 16:40"Забрала из школы": Боня пожаловалась на травлю дочери 16:20"В семье будет главной Татьяна": на фото со свадьбы Булановой замечены тайные знаки 16:009 способов визуально увеличить тесную комнату 15:40В Новосибирске мальчик погиб во время отдыха в сауне
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Адвокат Жорин высказался о будущем задержанной звезды "Беспринципных" Бабушкиной

Адвокат Жорин высказался о будущем задержанной звезды "Беспринципных" Бабушкиной
206

Сегодня в топе новостей – задержание звезды "Беспринципных" Кристины Бабушкиной и ее супруга.

Актриса с супругом передвигались по центру Москвы глубокой ночь на автомобиле, который остановили сотрудники ГАИ. По предварительным данным, в салоне машины был найден пакетик с белым веществом. В итоге Кристину Бабушкину и Андрея Гацунаева отправили на освидетельствование, а находку – на экспертизу.

Теперь поклонников интересует, какая же судьба ожидает исполнительницу главной роли в сериале "Беспринципные" и ее мужа. Журналисты связались со звездным адвокатом Сергеем Жориным, который высказался о будущем супругов. По его словам, отталкиваться в этом вопросе нужно от результатов экспертизы.

В случае, если она покажет, что в пакетике находились запрещенные вещества, то Кристину Бабушкину и Андрея Гацунаева могут привлечь к ответственности по статье 228 УК РФ. Правозащитник объяснил, что мера пресечения будет зависеть от количества содержимого пакетика.

"Если объем значительный, то до 3 лет тюрьмы. Крупный — от 3 до 10 лет, а особо крупный — до 15 лет лишения свободы", – отметил Сергей Жорин.

Также, по словам адвоката, пару могут поставить на учете в наркодиспансер, если в их крови найдут запрещенные вещества. И это очень неприятная процедура, потому что последствия очень серьезные. "Потом очень непросто очистить свое имя", – пояснил правозащитник, рассуждая о возможных перспективах Кристины Бабушкиной и ее мужа.

16 июня 2023, 15:40
Кристина Бабушкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
WoamHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Деревянко, Акиньшина и Михалкова: эксклюзивные кадры с площадки "Беспринципных"

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

По теме

Звезду "Беспринципных" Бабушкину задержали в Москве вместе с мужем

"Трудно дышать": Заболевшая Семенович страдает из-за плохого самочувствия

"Трудно дышать": Заболевшая Семенович страдает из-за плохого самочувствия
Анна Семенович уже несколько дней плохо себя чувствует, но продолжает работать. Вчера знаменитая певица вышла на связь с поклонниками, чтобы пожаловаться на свое состояние.

Гузеева ответила на вопрос о возвращении программы "Давай поженимся"

Гузеева ответила на вопрос о возвращении программы "Давай поженимся"
На днях появилась информация о том, что в эфире Первого канала вновь покажут нашумевшее шоу. Однако пока не ясно, вернутся ли на экраны Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Вчера россиян обрадовала новость о том, что любимая многими программа "Давай поженимся" возвращается в эфир.

"Очередная горе-ложь": Варшавер раскритиковал Садальского за слух об увольнении Мироновой

"Очередная горе-ложь": Варшавер раскритиковал Садальского за слух об увольнении Мироновой
Марк Варшавер опроверг слух об увольнении Марии Мироновой, который пустил Станислав Садальский. В столичной творческой среде назрел очередной конфликт.

"Смех на палочке": Бузова ужаснула народ новым образом

"Смех на палочке": Бузова ужаснула народ новым образом
Пользователи раскритиковали внешний вид певицы в социальных сетях. Ольгу Бузову часто называют одной из самых ярких звезд российского шоу-бизнеса.

Обличающая запись в "Википедии" помешала 59-летней Лолите выйти замуж в шестой раз

Обличающая запись в "Википедии" помешала 59-летней Лолите выйти замуж в шестой раз
Очередной суперфинал игры "Много денег на Авторадио. Юбилейный сезон" состоялся. Ведущим шоу Брагину, Гордеевой и Захару раздавать призы помогала Лолита. В ноябре у Лолиты юбилей, а в столичном "Крокусе" состоится юбилейное шоу "Лолита 6.

Выбор читателей

14/06Срд"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику 15/06ЧтвВечная память: Ольге Бузовой сообщили о скоропостижной смерти хоккеиста Дмитрия Тарасова 15/06ЧтвОберегающий личную жизнь Малахов показал повзрослевшего сына 15/06ЧтвОчарован своим отражением: постройневший Киркоров показал пресс 14/06СрдОпубликованы подробности состояния Валдиса Пельша 15/06Чтв"Убейте меня теперь": озадаченная Меньшова обратилась к врачу