Звезду "Беспринципных" Бабушкину задержали в Москве вместе с мужем

Сообщается, что в машине пары был найден пакетик с белым порошком.

Бывшая супруга звезды "Ворониных" Станислава Дужникова была задержана в центре столицы. Уточняется, что в тот момент Кристина Бабушкина ехала в автомобиле вместе с мужем Андреем Гацунаевым. На Коровьем валу транспортное средство пары остановили сотрудники ГАИ.

По данным источника, в ходе проверки документов и осмотра в машине нашли пакетик с белым веществом. Сообщается, что Бабушкину и Гацунаева отправили на освидетельствование, а находку – на экспертизу. Другие подробности не раскрываются. Актриса и ее представители информацию пока не прокомментировали.

Многие зрители знают Кристину Бабушкину по сериалу "Беспринципные". Карьеру звезды с полной уверенностью можно назвать успешной. К своим 45 годам она успела сыграть более 100 ролей в кино. Одними из самых ярких работ актрисы считаются сериалы "Я – ангина! ", "Перелетные птицы", "Need Хелп", "Шукшинские рассказы".