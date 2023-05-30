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Вторник 30 мая

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"На диетах не сижу": как Виктория Дайнеко готовится к лету

"На диетах не сижу": как Виктория Дайнеко готовится к лету
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Виктория Дайнеко призналась, что ей нечего надеть.

Лето уже не за горами, поэтому многие граждане активно готовятся к пляжному сезону, садятся на диеты, обновляют гардероб. Не отстают от своих поклонников и отечественные звезды. О своих хлопотах рассказала популярная российская певица Виктория Дайнеко.

Как оказалось, она не спешить сбросить лишние килограммы к пляжному сезону. У артистки другие заботы. О подготовке к лету победительница пятого сезона шоу "Фабрика звезд" поведала в эксклюзивном интервью корреспонденту Пятого канала.

"На диетах не сижу", – призналась Виктория Дайнеко.

Пока тысячи ее фанаток обивают спортзалов, познают прелести правильного питания и соблюдают строгий режим и пытаются при этом успеть на вечерний сеанс массажа, певица просто ждет. Фигура ее не беспокоит, зато есть другая проблема.

По словам артистки, ей предстоит полное обновление гардероба. Выпускница "Фабрики звезд" подчеркнула, что к лету ей нечего надеть. Кстати, на светское мероприятия Виктория Дайнеко явилась в наряде в стиле "русский арт", по крайней мере, организаторы настаивали именно на этом дресс-коде.

Церемонию в "Крокус Сити Холле" вместе с Викторией Дайнеко также посетили Анастасия Волочкова, Полина Гагарина, Митя Фомин, Мот, Дава, Ксения Бородина и другие российские звезды.

30 мая 2023, 13:00
Виктория Дайнеко. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

Виктория блистала на вечеринке в прозрачном платье.
"Цифра 30 меня вообще не пугает, – отмахнулась Дайнеко. – Я не считаю, что это какой-то важный рубеж в жизни".
Певица и ее бессменный продюсер Игорь Матвиенко.
На праздник к юбилярше пришла ее верная подруга, актриса Валерия Коженикова.
По словам виновницы торжества, у ее вечеринки не было сценария. "Мы общались, обменивались новостями, пели в караоке", – перечислила артистка.
Виктория Дайнеко и ее коллега по цеху Юлия Паршута.
На огонек к юбилярше заглянул и Марк Тишман.
"Один из самых приятных моментов – разбор подарков дома. Могу сказать, что друзья учли все мои пожелания", – поделилась радостью довольная именинница.
Любимица звездных модниц, модельер Анастасия Задорина.
У стройной и фигуристой Юлии Паршуты платье хоть и не прозрачное, но тоже очень смелое.
Тишман трогательно поздравил подругу с Днем рождения.
Юбилей Дайнеко посетили солистки группы "Фабрика" Саша Попова и Александра Савельева.
Именинница и ее гости веселились до упаду.
Была на вечеринке и певица Саша Балакирева.
Так как Дайнеко – аллергик, торт для нее сделали без глютена.
"Самый лучший мой День Рождения за все эти чудесные 30 лет! Не устану благодарить всех и каждого!" – написала в соцсетях после праздника Вика.

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