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Пятница 16 июня

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Сверкнувшая кольцом Кайли Дженнер спровоцировала разговоры о свадьбе с новым возлюбленным

Сверкнувшая кольцом Кайли Дженнер спровоцировала разговоры о свадьбе с новым возлюбленным

Многие относились к новому роману Кайли Дженнер, которая совсем недавно рассталась с отцом своих детей, несерьезно.

В начале этого года американская модель вновь объявила о расставании с отцом ее детей рэпером Трэвисом Скоттом. Близкие к паре люди сообщили прессе, что причинами разрыва стали различия во взглядах на жизнь и недоверие. Поклонники надеялись, что Кайли Дженнер все же сойдется с музыкантом, однако чуда не произошло.

Более того, вскоре таблоиды стали писать о том, что у бизнесвумен появился новый возлюбленный. Звезда появилась на мероприятии с актером Тимоти Шаламе. Именно тогда и заговорили об их возможном романе. Вскоре появилась информация о том, что одна из самых богатейших женщин в мире официально представила бойфренда семье.

А позже в своих социальных сетях Кайли Дженнер сверкнула шикарным кольцом и спровоцировала разговоры о свадьбе. Поклонники на просторах Интернета задаются вопросом: неужели актер сделал модели предложение? Тем временем украшение уже оценили – есть предположение, что стоит оно около полутора тысяч долларов. Обычно, за вручением такого кольца следует помолвка.

Сама звезда пока никаких официальных заявлений не делала. Но можно сказать точно, что многих появление украшения на пальце бизнесвумен удивило. Ведь изначально никто не относился к отношениям Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе серьезно, считая их пиаром.

16 июня 2023, 11:00
Кайли Дженнер. Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Page Six✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Юная миллиардерша блеснула в откровенном Playboy-образе

Модель опубликовала фото с близкой подругой – Анастасией Караниколау.
Инстадивы облачились в костюмы Playboy Bunny – "зайчиков Playboy".
Для этого образа им потребовались черные боди-бандо с пушистыми хвостиками, капроновые колготки, заячьи ушки, воротники с бабочкой и нарукавники.
У Кайли хвост и уши были черными, а у Анастасии – белыми.
Видимо, подруги решили сыграть на контрасте.

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