СМИ: Кайли Дженнер ждет второго ребенка

Появились сенсационные данные о модели Кайли Дженнер. По информации зарубежных СМИ, которые ссылаются на инсайдеров, знаменитость ждет второго ребенка.
Отцом, как утверждается, является рэпер Трэвис Скотт. Стоит отметить, что Дженнер сейчас растит трехлетнюю дочь Сторми.
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