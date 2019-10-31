Кайли Дженнер блеснула в откровенном Playboy-образе

На этот раз модель опубликовала на своей странице в инстаграм-аккаунте фото с близкой подругой Анастасией Караниколау. Девушки предстали в весьма пикантных амплуа и продемонстрировали аппетитные формы.
Они облачились в костюмы Playboy Bunny – зайчиков Playboy. Для этого им потребовались черные боди-бандо с пушистыми хвостиками, капроновые колготки, заячьи ушки, воротники с бабочкой и нарукавники.
Примечательно, что у Кайли хвост и уши были черными, а у Анастасии – белыми. Видимо, подруги решили сыграть на контрасте.
"Стас сказала, что у меня вечеринка Playboy", – подписала снимок одна из сестер Кардашьян.
"Я люблю тебя, моя близняшка по жизни", – ответила ей в комментариях Караниколау.
Образ Playboy Bunny появился в 1960 году в первом клубе журнала Playboy в Чикаго и сразу получил всемирное признание. Долгое время в этом амплуа красовались выполняющие работу официанток и хостес девушки.
Напомним, что недавно Кайли Дженнер разошлась с экс-бойфрендом и отцом ее дочери Трэвисом Скоттом. Молодым людям удалось договориться о воспитании малышки. Бывшие влюбленные решили, что они будут делить поровну проведенное с девочкой время, но жить та останется с матерью.
После расставания музыкант переехал в свой дом в западном Голливуде. А Кайли осталась в гигантском поместье в элитном районе Лос-Анджелеса Хидден-Хиллз.
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