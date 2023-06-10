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Суббота 10 июня

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Удовиченко произвела фурор на премьере после операции

Удовиченко произвела фурор на премьере после операции
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Актриса Лариса Удовиченко вышла в свет после тяжелой травмы позвоночника.

Лариса Удовиченко – настоящий боец и героиня! Несмотря на тяжелую травму, которую она получила несколько месяцев назад, актриса не сдается и продолжает работать. Недавно она появилась на премьере нового фильма, в котором сыграла одну из главных ролей.

Артистка произвела фурор своим оживленным видом. Зрителей приятно удивило появление Ларисы Удовиченко в хорошем расположении духа. После презентации кинокартины знаменитость тихонько вышла из зала и направилась в ресторан для встречи с коллегами и друзьями. В модных очках и элегантном жакете она передвигалась очень быстро и бодро, придерживая рукой букет нежных пионов.

Журналисты попытались задать актрисе несколько вопросов, но она была очень занята и не хотела отвлекаться от своих дел. Интервью не входило в планы Ларисы Удовиченко, поэтому подробностей состояния звезда не раскрыла. Артистка ответила коротко, что с ней все хорошо и теперь она бежит вприпрыжку.

Напомним, в январе 2023-го Лариса Удовиченко внезапно перестала появляться в обществе, а ее имя исчезло с афиш спектаклей. Вскоре Удовиченко и вовсе заменила другая актриса. Как позже стало известно, актриса неудачно упала во время репетиции спектакля и сломала позвоночник. Травма оказалась серьезной и актрисе была проведена операция.

10 июня 2023, 16:00
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
МК✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой

Актриса Лариса Удовиченко и председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов.
Актер Александр Михайлов, ставший лауреатом профессиональной премии Гильдии актеров "За выдающийся вклад в профессию".
Актер Геннадий Юхтин и его супруга Лидия.
Актриса Зинаида Кириенко.
Актриса Елизавета Арзамасова (слева), ставшая лауреатом профессиональной премии Гильдии актеров "Доброе сердце".
Актер Дмитрий Харатьян.
Актриса Анна Фроловцева.
Актриса Анастасия Макеева.
Председатель Гильдии каскадеров России Александр Иншаков.

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