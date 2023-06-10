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Марат Башаров советует рецепт: овощи на гриле в маринаде

Марат Башаров советует рецепт: овощи на гриле в маринаде
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Вкусно, полезно и питательно! Марат Башаров знает, как приготовить изумительную пищу. Летом его рецепт обязательно пригодится.

Овощи на гриле в маринаде — одно из лучших универсальных блюд дачного сезона. Утолить голод, получить витаминный заряд и накормить всю семью не составит труда, если воспользоваться советом звезды. Актер Марат Башаров давно выложил рецепт на ютуб-канале, но для многих он остался незамеченным.

Ингредиенты для основы:

1. Овощи (помидоры черри, лук репчатый, кабачки, баклажаны, болгарский перец),

2. Грибы шампиньоны.

Ингредиенты для маринада:

1. Одна луковица,

2. Растительное масло,

3. Соевый соус,

4. Аджика,

5. Чеснок,

6. Перец чили,

7. Приправа орегано и прованские травы,

8. Сахар,

9. Вода.

Понадобится блендер, разделочная доска, глубокая миска, нож, ложки и зубочистка. Не забываем решетку для гриля, мангал, приспособления для розжига и жарки. Также Марат Башаров использует стеклянную банку с крышкой объемом 9 литров, чтобы мариновать овощи. Так велит рецепт, но пропорции можно выбрать самостоятельно.

Способ приготовления

Черри протыкаем с разных сторон зубочисткой и погружаем в банку. Остальные овощи для основы нарезаем и отправляем к помидорам. То же самое с шампиньонами — их рубим пополам. По этому принципу Марат Башаров наполняет емкость почти до конца.

Относительно объема банки актеру нужно 4 литра маринада. Он смешивает в отдельной миске 500 мл масла, 250 г соевого соуса, измельченную луковицу, чеснок, перец чили, столовую ложку аджики, приправу на глаз из рецепта и 1,5 ст. л. сахарного песка.

Консистенцию из миски измельчаем в блендере и добавляем в банку с овощами. Еще доливаем в емкость кипяченую воду комнатной температуры, до самого голышка. Плотно закрываем банку крышкой и отправляем мариновать овощи в прохладное место. Марат Башаров ждет примерно восемь часов.

Далее все по классике: овощи из банки выкладываем на решетку и обжариваем на мангале с двух сторон. Последний штрих — сервировка. Главное, не обжечься!

Марат Башаров. Кадр YouTube

Марат Башаров доволен результатом. Рецепт овощей на гриле не подкачал. Приятного аппетита!

10 июня 2023, 20:15
Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ютуб-канал "На Кухне с Маратом Башаровым"✓ Надежный источник

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