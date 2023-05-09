Грудь мечты: Анастасия Костенко рассказала о пластической операции

Повлияет ли изменение внешности на ее отношения с Тарасовым?

Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, объявила, что в ближайшие недели ей предстоит операция по увеличению груди.

Новость появилась после того, как поклонники заметили, что на недавних отпускных фотографиях ее бюст стал меньше по сравнению с предыдущими годами.

Костенко, мать троих детей, вышла в социальные сети, чтобы поделиться своим решением со своими подписчиками. На видео видно, как она готовится к операции в компрессионном белье и специальной одежде. "Доктор сделал разметку. Скоро я проснусь счастливой и даже еще счастливее", – написала она в посте.

Но не все поклонники Костенко поддерживают ее решение. Некоторые раскритиковали ее за то, что она прибегла к пластической хирургии, утверждая, что ранее она защищала свою естественную фигуру. – У тебя прекрасная фигура! Почему?" – написал один из комментаторов. Другие, искренне порадовались за неё, потому что Анастасия не боится совершенствоваться.

Костенко ранее отвечала критикам, которые комментировали изменение ее фигуры, объясняя ее колебания беременностью и кормлением грудью. Однако в связи с предстоящей операцией, похоже, теперь она берет дело в свои руки.

Повлияет ли это изменение внешности на ее отношения с Тарасовым? Только время покажет.