"Уже не раз были": всплыла правда о налоговых проверках вляпавшейся в скандал Ольги Бузовой

Ольга Бузова имеет баснословные гонорары.

В последние несколько месяцев по России прокатилась волна крупных налоговых проверок, которая повлекла за собой череду громких кскандалов. Ответственность понесли блогеры-миллионники, такие как Валерие Чекалина (Лерчек) и ее муж, Елена Блиновская и другие. Блиновскую на днях отправили под домашний арест. Как выяснилось, она должна государству почти миллиард рублей налогов. Теперь дело дошло до Ольги Бузовой.

Бывший участник шоу "Дом-2" Май Абрикосов призвал налоговую службу проверить еще и певицу Ольгу Бузову на прелмет уклонения от уплаты налогов. Он уверен, что у артистки есть за душой грехи.

Абрикосов уверен, что Бузова обманывает государство, ведь она не раз была поймана на лжи, а значит, для нее это уже стиль жизни, так что рыльце у нее в пуху.

"Она платит все налоги? Очень сомневаюсь. Я не считаю Олю честным человеком. Уже не раз были факты грязного пиара с ее стороны", – заявил бывший коллега Ольги Бузовой.

Кроме того, Май Абрикосов призвал ФНС проверить также налоговые декларации Ксении Бородиной, Давида Манукяна (Дава) и многих других богатеньких звезд, у которых явно есть что спрятать от казны.