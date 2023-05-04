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Четверг 4 мая

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"Уже не раз были": всплыла правда о налоговых проверках вляпавшейся в скандал Ольги Бузовой

"Уже не раз были": всплыла правда о налоговых проверках вляпавшейся в скандал Ольги Бузовой
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Ольга Бузова имеет баснословные гонорары.

В последние несколько месяцев по России прокатилась волна крупных налоговых проверок, которая повлекла за собой череду громких кскандалов. Ответственность понесли блогеры-миллионники, такие как Валерие Чекалина (Лерчек) и ее муж, Елена Блиновская и другие. Блиновскую на днях отправили под домашний арест. Как выяснилось, она должна государству почти миллиард рублей налогов. Теперь дело дошло до Ольги Бузовой.

Бывший участник шоу "Дом-2" Май Абрикосов призвал налоговую службу проверить еще и певицу Ольгу Бузову на прелмет уклонения от уплаты налогов. Он уверен, что у артистки есть за душой грехи.

Абрикосов уверен, что Бузова обманывает государство, ведь она не раз была поймана на лжи, а значит, для нее это уже стиль жизни, так что рыльце у нее в пуху.

"Она платит все налоги? Очень сомневаюсь. Я не считаю Олю честным человеком. Уже не раз были факты грязного пиара с ее стороны", – заявил бывший коллега Ольги Бузовой.

Кроме того, Май Абрикосов призвал ФНС проверить также налоговые декларации Ксении Бородиной, Давида Манукяна (Дава) и многих других богатеньких звезд, у которых явно есть что спрятать от казны.

4 мая 2023, 19:40
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
7Дней.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Губерниев против Бузовой, "голубки" Киркоров и Дава и Free Britney: топ-5 скандалов 2021 года

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pa / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

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