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Четверг 4 мая

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Найденный с вытекшим мозгом сын-фрик Яковлевой издал истошный крик: Придется отрезать

Найденный с вытекшим мозгом сын-фрик Яковлевой издал истошный крик: Придется отрезать
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Подробности о состоянии наследника Елены Яковлевой.

Сын знаменитой актрисы обрел довольно скандальную репутацию. Из-за многочисленных татуировок, которые появились даже на его лице, Дениса Шальных называют "фриком". Какое-то серьезное занятие в своей жизни парень так и не нашел. Сейчас наследник Елены Яковлевой увлекается бодибилдингом, а также пишет довольно шокирующие посты в социальных сетях.

К слову, молодой человек пробовал себя в разных амплуа: воспитателя в детском аду, барбера, актера и музыканта. Кажется, последнее занятие ему пришлось по душе, ведь, как стало известно накануне, он продолжает записывать песни. Об этом россияне узнали благодаря посту Дениса Шальных в соцсетях. Прочитав его, поклонники нашли сына-фрика актрисы с вытекшим мозгом – в переносном смысле, к счастью.

Такое состояние наследника Елены Яковлевой настигло как раз после того, как он послушал творчество одного музыкального проекта.

"У меня просто мозги наружу вытекают, когда я слушаю это мясо", – признался Денис Шальных.

Собственно, с этой группой он и записал песню, которая вот-вот выйдет и будет доступна для поклонников. Прочитав пост молодого человека, стало понятно, что он во время работы издавал истошные крики. Эмоции, которые должны испытать люди, прослушав песню, парень описал довольно странно.

"Когда выйдет трек с моим фитком у вас у всех будет неоперабельный геморрой. Уж простите, но придется отрезать снизу все по пояс", – написал в своем микроблоге сын-фрик Елены Яковлевой.

4 мая 2023, 11:00
Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Денис Шальных. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789
Лука Затравкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Денис Шальных. Фото: Вконтакте/vk.com/id48372789
Лука Затравкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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