"Я перестала стесняться": Муцениеце блеснула привлекательной фигурой

Актриса Агата Муцениеце показала себя поклонникам во всей красе.

После развода с Павлом Прилучным российская актриса Агата Муцениеце словно перезагрузилась. В браке она была в тени своего мужа и редко показывала людям все стороны своего таланта и красоты. Однако после того, как стала свободной, расцвела. Несмотря на болезненный и скандальный разрыв с мужем, Агата Муцениеце смогла обрести новую себя и даже похорошела, что видно невооруженным глазом.

Вместе с ролью матери двух детей она успешно реализует карьеру в шоу-бизнесе. На днях Агата Муцениеце вышла на связь с поклонниками в своем ютуб-канале. Актриса побывала в Минске и сходила с детьми в зоопарк, а затем предстала перед поклонниками в номере в одном черном купальнике.

Фанаты заметили, что фигура Муцениеце выглядит просто великолепно, а ее формы с годами только становятся более рельефными и привлекательными.

"Каждый день качаю пресс, не жру. I am ready for summer (я готова к лету – перев. с англ.)", – заявила Агата Муцениеце, крутясь перед зеркалом.

Также актриса призналась, что в ее жизни произошли разительные изменения.

"Я перестала стесняться просить помощи. Раньше для меня это была целая история. Если у меня что-то не получается, я прошу помочь. И это намного класснее", – призналась Агата.