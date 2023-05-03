"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша

Ребенка Павла Прилучного больше нет.

Вчера новоиспеченные родители показали малыша, который, как оказалось, появился на свет еще 28 апреля. Благодаря опубликованному супругами видео стало понятно, что экс-супруг Агаты Муцениеце присутствовал на родах и даже перерезал пуповину! Позже Павел Прилучный взял замотанную в голубое покрывало кроху, из чего поклонники сделали вывод о том, что это мальчик.

Многих фанатов по-хорошему удивило то, что в этот важный момент в больнице были дети актера от прошлого брака. Правда, народ больше восхитило поведение Агаты Муцениеце, которая позволяет наследникам общаться с новой женой отца. "Не каждая мама на это решится", – пишут в комментариях пользователи.

Видео было опубликовано 18 часов назад, и с тех пор на страницах Павла Прилучного и Зепюр Брутян в соцсетях царит тишина. Кажется, новоиспеченные родители отказались от новорожденного малыша в своих микроблогах. Может быть, супруги просто защищают свое чадо от чужих глаз.

К слову, многие звезды предпочитают скрывать лица детей от публики. Юлии Ковальчук и Алексею Чумакову это удается делать уже много лет. Считается, что светить новорожденным ребенком – плохая примета. При этом, как оказалось, есть и другие предостережения по поводу съемок.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", делать снимки запрещено на кладбищах. По словам экстрасенса, в телефон человека может попасть душа и принести в семью несчастье. Остается надеяться, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян будут трепетно относиться к съемкам своего малыша.