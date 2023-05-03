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Среда 3 мая

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"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша

"Не каждая мама на это решится": Прилучный и Брутян отказались от новорожденного малыша
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Ребенка Павла Прилучного больше нет.

Вчера новоиспеченные родители показали малыша, который, как оказалось, появился на свет еще 28 апреля. Благодаря опубликованному супругами видео стало понятно, что экс-супруг Агаты Муцениеце присутствовал на родах и даже перерезал пуповину! Позже Павел Прилучный взял замотанную в голубое покрывало кроху, из чего поклонники сделали вывод о том, что это мальчик.

Многих фанатов по-хорошему удивило то, что в этот важный момент в больнице были дети актера от прошлого брака. Правда, народ больше восхитило поведение Агаты Муцениеце, которая позволяет наследникам общаться с новой женой отца. "Не каждая мама на это решится", – пишут в комментариях пользователи.

Видео было опубликовано 18 часов назад, и с тех пор на страницах Павла Прилучного и Зепюр Брутян в соцсетях царит тишина. Кажется, новоиспеченные родители отказались от новорожденного малыша в своих микроблогах. Может быть, супруги просто защищают свое чадо от чужих глаз.

К слову, многие звезды предпочитают скрывать лица детей от публики. Юлии Ковальчук и Алексею Чумакову это удается делать уже много лет. Считается, что светить новорожденным ребенком – плохая примета. При этом, как оказалось, есть и другие предостережения по поводу съемок.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", делать снимки запрещено на кладбищах. По словам экстрасенса, в телефон человека может попасть душа и принести в семью несчастье. Остается надеяться, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян будут трепетно относиться к съемкам своего малыша.

3 мая 2023, 16:20
Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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