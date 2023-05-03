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Среда 3 мая

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"Я должна разорвать эту связь": Муцениеце разрыдалась из-за ребенка Прилучного и Брутян

"Я должна разорвать эту связь": Муцениеце разрыдалась из-за ребенка Прилучного и Брутян
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Потухший взор актрисы Агаты Муцениеце разбивает сердце.

Радостное и долгожданное событие произошло в семье Павла Прилучного и Зепюр Брутян: у пары родился сын! Однако не все, увы, смогли порадоваться счастью молодых родителей: эти новости, судя по всему, сделали очень больно бывшей жене актера Агате Муцениеце.

Предположили это некоторые после коротких видеороликов, которые разместила Агата в своем блоге. На одном из них актриса только что вернувшаяся в Москву рассказывает о своих планах на ближайшие дни. И, пусть она изо всех сил пытается улыбаться, глаза ее темны и полны печали.

На следующем ролике Агата Муцениеце, снимавшая себя за рулем автомобиля, призналась в любви, от которой она никогда не сможет отделаться. Заговорила актриса о столице, однако на заднем плане играла такая грустная песня, что многие решили, что в этот самый момент глубоко в своей душе Агата Муцениеце разрыдалась из-за ребенка Павла Прилучного и Зепюр Брутян.

"Я не сплю ночью, думаю о нас с тобой и всех вещах, что мы делали вместе. Я должна разорвать эту связь", – пела исполнительница в машине Агаты Прилучной.

Напомним, что, хоть видеоролик с появлением на свет третьего ребенка у бывшего мужа Агаты Муцениеце и был опубликован в Сети вечером 2 мая, сами роды новой жены Павла Прилучного прошли еще 28 апреля. Пол пара так и не объявила официально, однако по синим сердечкам, опубликованными Зепюр Брутян, сообщает портал VSE42.RU, поклонники решили, что это мальчик.

На роды для Зепюр Брутян Павел Прилучный захотел потратиться. Он выложил аж 1,5 миллиона рублей, чтобы его Зиппи чувствовала себя комфортно. Об этом пишет Общественная Служба Новостей. А вот роды Агаты Муцениеце обошлись Павлу Прилучному меньшей кровью: дочь Мия появилась на свет в столичной клинике, где даже самый дорогой пакет "Супер VIP" обходится в 769 тысяч рублей – ровно в 2 раза дешевле.


3 мая 2023, 11:40
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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