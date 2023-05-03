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Вторник 2 мая

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"У меня герпес": мерзкий поцелуй Олешко с мужиком вызвал оторопь

"У меня герпес": мерзкий поцелуй Олешко с мужиком вызвал оторопь
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Александр Олешко влип в неприятную ситуацию.

В минувшую субботу, 30 апреля, на Первом канале вышла вторая четвертьфинальная игра "Клуба веселых и находчивых". Бессменного ведущего КВН Александра Маслякова заменял Валдис Пельш. Александр Олешко, который ранее занимал место у тумбы, на сей раз стал членом жюри.

Во время импровизаций команд актер театра и кино вляпался в неприятную ситуацию. По задумке авторов, он должен был изображать психолога, к которому на прием приходят участники. Артисту следовало встречать КВНщиков фразой "Мне кажется, вы не все о себе рассказали".

Вышедший к члену жюри игрок команды "Флэш-Рояль", сразу же принялся целовать актера трижды в щеки. Александр Олешко не стал останавливать мужчину и дал ему завершить мерзкий поцелуй, вызвавший сначала оторопь, а потом и бурную реакцию у зрителей.

Когда артист произнес заготовленную фразу, КВНщик в ответ пошутил: "У меня герпес", чем вызвал смех в зале. А члены жюри высоко оценили юмор команды "Флэш-Рояль", которая одержала победу в данной игре.

К слову, в первом четвертьфинале в гораздо более неприятную ситуацию попал актер Дмитрий Дюжев. Его чрезмерно театральное участие в импровизации команд раскритиковал обзорщик КВН Денис Косяков. Впрочем, у сценариста ранее возникали претензии и к Александру Олешко.

3 мая 2023, 00:04
Александр Олешко. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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