"У меня герпес": мерзкий поцелуй Олешко с мужиком вызвал оторопь

Александр Олешко влип в неприятную ситуацию.

В минувшую субботу, 30 апреля, на Первом канале вышла вторая четвертьфинальная игра "Клуба веселых и находчивых". Бессменного ведущего КВН Александра Маслякова заменял Валдис Пельш. Александр Олешко, который ранее занимал место у тумбы, на сей раз стал членом жюри.

Во время импровизаций команд актер театра и кино вляпался в неприятную ситуацию. По задумке авторов, он должен был изображать психолога, к которому на прием приходят участники. Артисту следовало встречать КВНщиков фразой "Мне кажется, вы не все о себе рассказали".

Вышедший к члену жюри игрок команды "Флэш-Рояль", сразу же принялся целовать актера трижды в щеки. Александр Олешко не стал останавливать мужчину и дал ему завершить мерзкий поцелуй, вызвавший сначала оторопь, а потом и бурную реакцию у зрителей.

Когда артист произнес заготовленную фразу, КВНщик в ответ пошутил: "У меня герпес", чем вызвал смех в зале. А члены жюри высоко оценили юмор команды "Флэш-Рояль", которая одержала победу в данной игре.

К слову, в первом четвертьфинале в гораздо более неприятную ситуацию попал актер Дмитрий Дюжев. Его чрезмерно театральное участие в импровизации команд раскритиковал обзорщик КВН Денис Косяков. Впрочем, у сценариста ранее возникали претензии и к Александру Олешко.