Допрыгался: все выступления неуемного Олешко в России и Беларуси отменены

Эти испытания посланы Богом не просто так

"— Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает", – уверял Воланд в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Вот и актер Александр Олешко в том, что случилось, увидел знак свыше.

Сколько грандиозных планов было у него!.. Помимо работы в Москве, выступления в Челябинске, Нижнем Новгороде, Минске, четыре спектакля, творческий вечер и участие в большом концерте, посвященных открытию Дома Вахтангова во Владикавказе... Но все выступления Олешко в России и Беларуси были в одночасье отменены...

"Вынужден перенести все мои выступления , которые были запланированы на ближайшее время, – пояснил актер. – Активная жизнь без выходных требует короткого перерыва и восстановления. В ближайшее время не смогу играть свои спектакли. Починю ногу и обязательно к вам приеду". Как говорится, допрыгался!

Как писали СМИ, популярный артист шел на работу и по дороге оступился, что, собственно, и вызвало травму. Прибывшие на место врачи диагностировали растяжение связок.

Поклонники Александра уверены, что эти проблемы с ногой – знак свыше. Мол, выдохни, Саша, сбавь обороты, отлежись, отдохни. По другому заставить трудоголика Олешко вспомнить о себе, видимо, было невозможно. Ведь испытания даются человеку не просто так: он должен переосмыслить и понять какие-то вещи...