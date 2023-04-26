"Наркотики загубили мозг": спутавшийся с Паниным Дюжев опозорился на всю страну

Дмитрий Дюжев неприятно удивил фанатов.

В минувшую субботу, 22 апреля, поклонники КВН могли насладиться первым четвертьфиналом в эфире Первого канала. За выход в следующий этап боролись четыре команды, которые сыграли три конкурса. Оценивало участников жюри, в том числе заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.

Особенно зрителям в зале и по эту сторону экрана запомнилась разминка с жюри, но отнюдь не из-за обилия юмора. Поклонники шоу обратили внимание на странное поведение актера, который чрезмерно сильно вжился в роль и переиграл сценку.

Дмитрий Дюжев, фактически опозорился на всю страну из-за слишком театрального перевоплощения на сцене КВН. Его коллега по цеху Денис Косяков отметил, что публика в зале осталась недовольно выходом члена жюри.

Во время обзора игры актер и сценарист раскритиковал звезду сериала "Бригада". Он также остался недоволен выставленными звездой оценками. Кроме того, шоумен намекнул на пагубную зависимость своего коллеги, хотя и не назвал никаких имен.

"Ходят слухи, что наркотики немножко загубили мозг одному молодому человеку. Но я ничего не утверждаю, у меня нет такой информации" – сыронизировал Денис Косяков.

На самом деле слухи о зависимости звезды кино, действительно, существуют. Злые языки поговаривают, что спутавшийся в молодости с Алексеем Паниным Дмитрий Дюжев много пил и злоупотреблял запрещенными веществами. В одном из интервью "любитель собак" даже рассказывал о своих похождениях с приятелем.

К слову, в отличии от Дмитрия Дюжева, новый ведущий КВН Игорь Верник, который за тумбой заменил Александра Маслякова, показал себя с лучшей стороны. Он принял участие в музыкальном номере сборной МАИ, которая по итогу игры прошла в полуфинал с первого места.