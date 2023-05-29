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Понедельник 29 мая

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Певицу Славу срочно увезли в больницу: раскрыта причина

Певицу Славу срочно увезли в больницу: раскрыта причина
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Исполнительница хита "Попутчица" Анастасия Сланевская, она же певица Слава, госпитализирована с тревожными симптомами.

Звездная брюнетка в последнее время часто мелькала в СМИ из-за важных событий: то развод с мужем наметился, то дочка свадьбу сыграла. Возможно, именно на фоне насыщенной личной жизни певица Слава и недоглядела за здоровьем.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", заболела вся семья знаменитости. По словам представителя артистки, Анастасию Сланевскую срочно увезли в больницу, но ничего особо страшного не произошло. Из-за температуры и тошноты врачи назначили ей анализы, утверждает концертный директор.

Между тем "Радио 1" со ссылкой на SHOT информирует также о рвоте и кашле у светской львицы. Сейчас звезда шоу-бизнеса под надежным контролем медицинских специалистов. По слухам, у нее может быть воспаление легких. ОСН отмечает, что певица Слава находится в московской клинике.

Напомним, ранее исполнительница открыто заявляла о своих сильных и слабых сторонах личности. Что касается последних, артистка любит выпить с размахом, порой из-за пагубного пристрастия она совершает постыдные поступки. Зато о своих плюсах певица Слава рассказывает с удовольствием. Она уверяет, что с ней самый классный секс, потому что хорошо чувствует интимного партнера.

29 мая 2023, 17:14
Певица Слава. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
РИА Новости✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Захомутали миллионеров: Акиньшина, Слава и другие звезды с богатыми мужьями

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press/ www.globallookpress.com

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