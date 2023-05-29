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Глюкоза объяснила наличие большого живота

Глюкоза объяснила наличие большого живота
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Певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, показала кадры с округлившимся животом.

Глюкоза замужем за бизнесменом Александром Чистяковым уже 17 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – 16-летнюю Лиду и 11-летнюю Веру. Недавно же поклонники предположили, что певица ждет еще одного ребенка. На такие мысли фанатов натолкнули новые кадры Натальи в популярной соцсети.

На фото и видео Глюкоза предстала с большим животом. Артистка заботливо поглаживала округлившуюся часть тела, но некоторое время ничего не объясняла. Но позже все таки дала понять: живот накладной. Дело в том, что сейчас Наталья принимает участие в съемках продолжения фильма "Моя ужасная сестра". По сюжету, героиня Чистковой-Ионовой родит ребенка.

Уже мало кто помнит, что Наталья начинала свой творческий путь как актриса. Еще в детстве она снялась в нескольких эпизодах киножурнала "Ералаш". И только в начале двухтысячных блондинка предстала перед публикой как певица Глюкоза. На сегодняшний день в фильмографии артистки порядка 15 проектов.

Ранее старшая дочь Глюкозы, которая объявила себя небинарной персоной, прокомментировала слух о своей беременности. Слова 16-летней наследницы популярной певицы приводили "Дни.ру".

29 мая 2023, 16:10
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
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Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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