Глюкоза объяснила наличие большого живота

Певица и актриса Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, показала кадры с округлившимся животом.

Глюкоза замужем за бизнесменом Александром Чистяковым уже 17 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – 16-летнюю Лиду и 11-летнюю Веру. Недавно же поклонники предположили, что певица ждет еще одного ребенка. На такие мысли фанатов натолкнули новые кадры Натальи в популярной соцсети.

На фото и видео Глюкоза предстала с большим животом. Артистка заботливо поглаживала округлившуюся часть тела, но некоторое время ничего не объясняла. Но позже все таки дала понять: живот накладной. Дело в том, что сейчас Наталья принимает участие в съемках продолжения фильма "Моя ужасная сестра". По сюжету, героиня Чистковой-Ионовой родит ребенка.

Уже мало кто помнит, что Наталья начинала свой творческий путь как актриса. Еще в детстве она снялась в нескольких эпизодах киножурнала "Ералаш". И только в начале двухтысячных блондинка предстала перед публикой как певица Глюкоза. На сегодняшний день в фильмографии артистки порядка 15 проектов.

Ранее старшая дочь Глюкозы, которая объявила себя небинарной персоной, прокомментировала слух о своей беременности. Слова 16-летней наследницы популярной певицы приводили "Дни.ру".