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Воскресенье 28 мая

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"Зачем так уродовать": Ирина Шейк засветила трусы

"Зачем так уродовать": Ирина Шейк засветила трусы
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Популярная супермодель Ирина Шейк решила покрасоваться перед поклонниками в провокационном наряде.

Модель вновь стала главной героиней скандальных новостей. Звезда взбудоражила поклонников новой фотосессией.

Ирина Шейхлисламова (настоящая фамилия модели) продемонстрировала на себе винтажное платье от Версаче. Наряд нежно-мятного цвета был выпущен в 1995 году и состоит из полупрозрачной нижней юбки и шелкового лифа с драпировкой.

На самом деле образ выглядит довольно пуританским по сравнению с недавними появлениями Ирины Шейх на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Но на нескольких снимках модель так широко расставила ноги и так низко наклонилась, что обнажила интимное место, к счастью, все-таки прикрытое тонкой тканью трусиков.

Поклонники Ирины Шейк разделились на два лагеря. Одни остались в восхищении смелостью красотки, другие же посчитали поведение звезды вульгарным.

"Когда с подругой в Геленджике пьяные возвращаетесь в отель, и ты просишь ее пофоткать тебя", "Постарела, Ирина! Вульгарно выглядят такие позы!", "Почему постоянно Ирина вы корячиться стали на фото", "Зачем так уродовать фото свои? Типа это так круто и типа не журнальные фотки?? Выглядит ужасно все это конечно" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) – написали под снимками.

28 мая 2023, 17:55
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Топ-10 сексуальных женщин России

Вики Одинцова. Фото: www.globallookpress.com
Яна Кошкина. Фото: Пресс-служба
Елена Темникова. Фото: www.globallookpress.com
Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Юлия Франц. Фото: instagram.com/frantz_julia
Екатерина Кищук. Фото: instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Любовь Аксенова. Кадр из сериала &quot;Вокально–криминальный ансамбль&quot; (2018)
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

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