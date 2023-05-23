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Вторник 23 мая

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Ирина Шейк появилась на красной дорожке в Каннах в одних трусах

Ирина Шейк появилась на красной дорожке в Каннах в одних трусах
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Модель шокировала фанатов чрезмерно откровенным образом. Из одежды на ней было только нижнее белье.

Российская супермодель Ирина Шейк всегда одета с иголочки, а ее образы продуманы до мелочей. Звезда не стесняется эпатировать публику и заигрывать с поклонниками порой чрезмерной открытостью, ведь ей действительно есть что показать.

Однако недавно Ирина Шейк шокировала поклонников чересчур откровенным видом. На красную дорожку Каннского кинофестиваля она вышла практически в одном белье. На ней был бюстгалтер и трусики от Gucci, а сверху тело было покрыто черной вуалью, которая полностью просвечивала нижнее белье. Образ дополнили перчатки и гольфы, а также массивные аксессуары.

"Это шок... Зачем вам оголяться так?" – написали поклонники.

Такой эпатажной выходки во Франции не ожидал никто. Ведь даже на подиуме Ирина Шейк выглядит обычно гораздо скромнее. Впрочем, к вечеру Ирина Шейк все же оделась. Она накинула на плечи атласный жакет.

Ранее Ирина Шейк не менее удивила фанатов своим видом. Она выбрала для выхода в свет кожаный кроп-топ и юбку годе в пол с низкой посадкой от модного дизайнера. Поклонники раскритиковали Шейк за чрезмерную демонстрацию своего тела. Впрочем, модель не стесняется таких выходов. Чаще всего образы для вечеринок она выбирает сама.

23 мая 2023, 13:04
Ирина Шейк. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Беременная Шейк и топ-модели Victoria's Secret обнажили прелести

Беременная Ирина Шейк стала главной звездой роскошного показа нижнего белья Victoria's Secret.
Ослепительная сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер.
Ветеран Victoria's Secret Алессандра Амбросио.
Жгучая Адриана Лима.
Звездными гостями показа стали Бруно Марс, Леди Гага и The Weeknd.
Лили Дональдсон.
Самый дорогой бюстгальтер, усыпанный драгоценными камнями, Fantasy Bra на этот раз достался мулатке Жасмин Тукс.
Жозефин Скривер.
Мария Боргес.
Это ежегодное шоу бельевой марки собирает на подиуме самых фигуристых топ-моделей.
Роскошная Алессандра Амбросио.
Сара Сампайо.
Моделям бельевой марки все время приходится щеголять на публике в исподнем.
Белла, Кендалл и Джиджи перед показом.
Для "ангелочков" шоу Victoria's Secret является главным событием года.
Чтобы манекенщицы не мерзли, для них пошили халатики любимого цвета Филиппа Киркорова.
Сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер участие в показах марки считает чуть ли не главным достижением в своей жизни.
"Ангелочки" ежегодно радуют глаза миллионов мужчин по всему миру.

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