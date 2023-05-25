"Явно прогадала": оголившаяся на людях Серябкина потерпела фиаско

Лето становится все ближе, поэтому звезды шоу-бизнеса охотнее избавляются от одежды и демонстрируют тела. Ольга Серябкина оказалась в числе первопроходцев, но допустила досадную ошибку в стиле.

На днях прошла презентация комедийного фильма с участием ярких отечественных знаменитостей. Перед мероприятием дорогие гости наводили марафет, чтобы поймать восхищенные взгляды и удачно получиться на снимках папарацци. Как передает светский обозреватель WomanHit, красную дорожку открывала Ольга Серябкина, которая не побрезговала явиться в наряде с голым животом.

Экс-участница группы Serebro продемонстрировала фигуру в черном коротком топе с длинным рукавом и белой юбке в облипку. "Дни.ру" обратились к стилисту Виктории Хандус, чтобы узнать ее мнение.

По словам эксперта, Ольга Серябкина потерпела модное фиаско, однако причина не в демонстрации открытого тела. Знаменитость выбрала неудачный для своей комплекции фасон юбки.

"Ольгу Серябкину поклонники уже, кажется, привыкли видеть с оголенными частями тела. И даже став матерью, она не изменяет своей любви к пикантным нарядам. Кроп-топ на певице смотрится круто, а вот с юбкой она явно прогадала. Глядя на нее, хочется спросить: Оля, где ваша упругая попа? Чересчур обтягивающая юбка как будто съела эту часть тела", — отметила Виктория Хандус.

Помимо Ольги Серябкиной, на премьере фильма оголилась и другая известная артистка — Анна Хилькевич. Ее образ понравился стилисту гораздо больше. "Даже придраться не к чему. Она полностью выдержала стиль глэм-рок. И выгодно подчеркнула все прелести своего красивого тела", — заключила модный эксперт.