"Сижу над ним плачу": Родившая дочь Славы испытала шок от увиденного ребенка

Слава не может успокоить свою дочь.

Дочь российской певицы Славы 30 марта впервые стала матерью. Александра Морозова родила сына. Поначалу все казалось радужным и веселым, однако со временем девушка осознала всю тяжесть своего положения. В первое время сказались бессонные ночи с новорожденным. Этот период оказался ужасно тяжелым для молодой матери.

Психолог Андрей Зберовский прокомментировал состояние дочери певицы Славы. По словам эксперта, ничего нового в жизни родившей матери не произошло, это случается со всеми. Все зависит от того, как она себе это представляла. Если дочь Славы жила в розовых очках и думала, что материнство это легко и просто, то безусловно ей придется разочароваться в таких убеждениях.

В своем аккаунте Саша Морозова рассказала, как ей трудно пришлось поначалу с маленьким ребенком. Дочь Славы призналась, что мальчик плакал без остановки, и она совершенно не понимала, что с ним делать. Это был ад. "Сижу над ним, тоже плачу", – рассказала дочь Славы.

Психолог добавил, что такое состояние у молодой матери должно пройти через несколько месяцев после родов, а вместе с этим нормализуется и состояние ребенка.

Если же мать не сможет нормализовать свое состояние и организовать себе комфортное существование, хроническая усталость накопится, и начнутся реальные проблемы.

По словам психолога, у дочери певицы Славы самый обыкновенный шок. В начале материнства женщина боится за каждое свое действие и переживает, что сделает что-то неправильно. Эксперт в заключение напомнил, что раньше женщины рожали больше детей, при этом они не страдали от послеродовой депрессии, сообщает Пятый канал.

Дочери Славы психолог посоветовал научиться правильно организовать режим сна и бодрствования. Тогда все проблемы пройдут.