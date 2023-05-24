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Среда 24 мая

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У 50-летней Хайди Клум вывалилась сделанная грудь в самый ответственный момент

У 50-летней Хайди Клум вывалилась сделанная грудь в самый ответственный момент
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Хайди Клум продемонстрировала шикарную фигуру.

Через неделю супермодели Хайди Клум исполнится уже 50 лет, и в это трудно поверить, ведь она выглядит потрясающе. Правда, мимические морщины на лице звезды глянца напоминают: перед нами уже не та Хайди, что была раньше. Но такой пустяк, как мимические морщины не лишают знаменитость уверенности в себе. Свою красоту она демонстрирует все также – с гордостью.

Например, на красной дорожке Каннского кинофестиваля Клум появилась в желтом платье с экстремальными разрезом на ноге и необычным декольте, которое продемонстрировало во всей красе сделанный бюст. А в самый ответственный момент, когда Хайди решила взмахнуть пышными рукавами платья и изобразить бабочку, правая грудь немного вывалилась, обнажив ареолу.

Фото: IMAGO/Alexandra Fechete/www.globallookpress.com

Три года назад Хайди Клум вышла за гитариста немецкой группы Tokio Hotel, музыканта Тома Каулица, который младше ее на 16 лет. Этот брак для модели третий. Первым мужем звезды глянца был стилист Рик Пипино, а вторым – музыкант Сил (Seal). Во втором браке модель родила четверо детей, один из которых для Сила не является родным. Отцом старшей дочери модели является бизнесмен Флавио Бриаторе. С ним Клум рассталась во время беременности.

24 мая 2023, 21:57
Фото: Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что случилось с грудью известной модели

Модель Хайди Клум выставила напоказ новую, по мнению фанатов, грудь.
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