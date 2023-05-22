Ставшая бабушкой Малышева рассказала о смерти ребенка

Ведущая программы "Жить здорова" затронула очень тяжелую тему.

Сегодня Елену Малышеву с полной уверенностью можно назвать счастливым человеком. Она не только добилась успеха в профессии, но и обрела счастье в личной жизни. У 62-летней телеведущей есть любящий муж, двое взрослых сыновей и внуки. Три года назад знаменитость стала бабушкой аж в третий раз.

Нетрудно догадаться, что при таком количестве внуков Елена Малышева очень трепетно относится ко всему, что касается малышей. Даже в том случае, когда речь идет о чужих. Накануне в программе "Жить здорово" трижды бабушка подняла злободневную тему. Ведущая вместе с другими специалистами сообщила об опасности лишних предметов в кроватке младенцев.

Эксперты передачи сообщили, что первые месяцы жизни малыш должен спать на ровной поверхности без подушки. По их словам, этот предмет не нужен маленькому ребенку и может быть опасен для его здоровья. Также в кроватке малыша не должно быть никаких игрушек. Малышева рассказала о смерти ребенка, которая возможна из-за посторонних вещей рядом с ним. В доказательство своих слов она показала пугающий ролик.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как на лежащего в кровати малыша упала большая игрушка. Малыш потерял доступ к кислороду и какое-то время не мог дышать. К счастью, все закончилось хорошо. Мама младенца успела среагировать и спасла дитя.

"Все вот эти причиндалы, неведомо что еще, это все убирается абсолютно из кровати новорожденного", – заключила Елена Малышева.

