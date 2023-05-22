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Ставшая бабушкой Малышева рассказала о смерти ребенка

Ставшая бабушкой Малышева рассказала о смерти ребенка
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Ведущая программы "Жить здорова" затронула очень тяжелую тему.

Сегодня Елену Малышеву с полной уверенностью можно назвать счастливым человеком. Она не только добилась успеха в профессии, но и обрела счастье в личной жизни. У 62-летней телеведущей есть любящий муж, двое взрослых сыновей и внуки. Три года назад знаменитость стала бабушкой аж в третий раз.

Нетрудно догадаться, что при таком количестве внуков Елена Малышева очень трепетно относится ко всему, что касается малышей. Даже в том случае, когда речь идет о чужих. Накануне в программе "Жить здорово" трижды бабушка подняла злободневную тему. Ведущая вместе с другими специалистами сообщила об опасности лишних предметов в кроватке младенцев.

Эксперты передачи сообщили, что первые месяцы жизни малыш должен спать на ровной поверхности без подушки. По их словам, этот предмет не нужен маленькому ребенку и может быть опасен для его здоровья. Также в кроватке малыша не должно быть никаких игрушек. Малышева рассказала о смерти ребенка, которая возможна из-за посторонних вещей рядом с ним. В доказательство своих слов она показала пугающий ролик.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как на лежащего в кровати малыша упала большая игрушка. Малыш потерял доступ к кислороду и какое-то время не мог дышать. К счастью, все закончилось хорошо. Мама младенца успела среагировать и спасла дитя.

"Все вот эти причиндалы, неведомо что еще, это все убирается абсолютно из кровати новорожденного", – заключила Елена Малышева.

22 мая 2023, 15:00
Елена Малышева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Первый канал/Программа "Жить здорово"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

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