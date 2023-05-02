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Вторник 2 мая

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Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
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Гуру моды был сказочно богат и успешен.

В 1991 году в Париже была представлена первая коллекция Валентина Юдашкина, состоявшая из 150 моделей. С тех пор кутюрье успел сколотить приличное состояние, которое вскоре и предстоит разделить наследникам. Оно оценивается в несколько миллионов долларов.

Юдашкин родился и жил в престижном подмосковном поселке Баковка. Набитый антиквариатом дом гуру моды оценивается примерно в 200 миллионов рублей. В нем все кричит о богатстве: высокие потолки и стены украшены массивной лепниной и портретами, в интерьере преобладают глубокие оттенки. Некоторые предметы декора выполнены в золотой отделке, а мебель — из натуральных и редких пород дерева,

Помимо этой жилплощади у кутюрье имелась квартира в Брюсовом переулке. С ней в 2015 году был связан большой скандал. Недобросовестные арендаторы устроили в ней подпольный игорный клуб, который, тем не менее, быстро раскрыли.

Кроме этого, у дизайнера имелась заграничная недвижимость в Нью-Йорке недалеко от Пятой авеню, которую он пытался продать с прошлого года. Модельер приобрел этот пентхаус 14 лет назад. Тогда это помещение площадью 230 квадратных метров стоило 5,7 миллиона долларов. Внутри – две спальни, гостиная, кухня, столовая, ванная комната. Изюминкой является терраса на крыше с видом на Центральный парк.

Была у Юдашкина и коммерческая недвижимость в самых дорогих района столицы – бутик на Кутузовском проспекте, Домы моды в Вознесенском переулке близ Тверской улицы. Цена этих элитных квадратных метров – миллионы долларов.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

К родственникам — жене Марине, дочери Галине и трем внукам — перейдут также и успешные бренды Valentin Yudashkin, Yudashkin Jeans и другие. Они тоже стоят очень дорого.

2 мая 2023, 16:40
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Превратился в сухонького старичка: истерзанного раком Юдашкина водит за руку красавица-жена

С Жасмин. Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
С Бедросом и Филиппом Киркоровыми. Фото: Дни.ру

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