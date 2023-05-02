"Я плачу": Жена Юдашкина показала его тело после смерти

Валентин Юдашкин не дожил до юбилея.

Что-то сверхъестественное происходит с российским миром моды. Один за другим уходят из жизни именитые дизайнеры. 30 апреля нас покинул Вячеслав Зайцев. А сегодня стало известно о том, что на 60-м году жизни умер Валентин Юдашкин, который, напомним, последние семь лет боролся с онкологией.

Увы, но страшную болезнь кутюрье, судя по всему, победить не сумел. Все это время с ним находилась жена Марина, которая заботилась о нем и, конечно, поддерживала. Можно только представить, что сейчас испытывает новоиспеченная вдова. Каких-то пару дней назад она писала о кончине Вячеслава Зайцева и после его смерти публиковала архивный снимок, показав наряженные тела мужа и его коллеги-дизайнера. Оба еще живые.

А теперь такой же пост, судя по всему, придется писать о Валентине Юдашкине. Наверняка супруга не подозревала, что ее ждет такой удар. Сейчас Марина пока хранит молчание, но уже получает соболезнования от поклонников. Россияне оставляют слова поддержки как раз под публикацией о смерти Вячеслава Зайцева.



"Без комментариев. Два великих человека друг за другом. Марина, я плачу вместе с вами", – обратились к жене Валентина Юдашкина пользователи.