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Вторник 2 мая

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Киркоров поставил жирную точку в вопросе отъезда из России вслед за женой иноагента Пугачевой

Киркоров поставил жирную точку в вопросе отъезда из России вслед за женой иноагента Пугачевой
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Признание короля российской эстрады довело до слез.

Филипп Киркоров дал пять аншлаговых концертов в Кремле, в самом сердце России. "Это подвиг и, в какой-то степени, позиция, – заявил Король российской эстрады в интервью "Дни.ру". – И эта позиция неизменна: я родился и начал карьеру в Советском Союзе, продолжил в России и буду в России впредь".

Многие коллеги певца, включая его бывшую жену Аллу Пугачеву, покинули Родину и теперь живут на чужбине. Примадонна даже получила израильское гражданство! Киркорову все это чуждо и непонятно. Он остается патриотом своей страны и не собирается ее предавать. В вопросе теоретического отъезда поставлена окончательная точка!

Более того, часть средств, вырученных от продажи билетов, он решил передать в помощь семьям военнослужащих. "Они сейчас отдают жизни за нас", – объяснил певец свою гражданскую позицию. А цветы, которые артист получил на концерте в день своего рождения, он отнес к Могиле Неизвестного Солдата в расположенном возле кремлевской стены Александровском саду.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Для Киркорова и его детей это место – святое. "Без подвига этого солдата не могло бы быть ни дней рождений, ни праздников, ни смеха, ни музыки, ни любви, поэтому цветы, которые принесли мне на концерт зрители – это цветы Ему! – пояснил исполнитель. – И Вечный огонь на этой могиле не погаснет никогда, пока мы живы и пока мы едины. А пока мы едины – мы непобедимы!"

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Во время войны кто-то, следуя своим извращенным идеалам, посчитал, что наша страна, наш народ не имеют права на мирную жизнь, на счастливую жизнь на свою жизнь, – справедливо замечает Филипп. – Но ценой боли, крови, страдания и героизма наш народ отстоял свое право на жизнь не по чьей-то указке! Правда, в 1945 году, во время Нюрнбергского процесса, находились те, кто хотел изменить ход истории, обелить нацизм – у и них ничего не вышло!"

2 мая 2023, 08:40
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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